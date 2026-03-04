ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 4 март рожден ден имат

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22398742 www.24chasa.bg

На 4 март рожден ден имат

1848

Димитър Димитров, съиздател на "Медийна група България Холдинг"

Вероника Имова, член на Висшия съдебен съвет

Доц. д-р Григорий Вазов, член на Фискалния съвет, създател и бивш ректор на Висшето училище по застраховане и финанси

Милен Митев, генерален директор и председател на УС на Българското национално радио

Емел Етем-Тошкова, бивш вицепремиер и депутат

Зелма Алмалех, журналистка

Киркор Киркоров, световен и европейски шампион по бокс

Теодосий Спасов, музикант и композитор

Ангел Янчев, депутат

Мартин Ралчевски, режисьор

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите