Трафикът е интензивен на ГКПП Капитан Андреево и Лесово на изход за тирове

Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" – МВР на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични преходи и пунктове е към 6,00 ч тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи.

Трафикът е нормален и на граничните преходи с Гърция. През преходите Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границата с Република Северна Македония и Република Сърбия.

