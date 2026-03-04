Вижте къде в София няма да има вода на 5 март

На 5 март (четвъртък) 2026 г. във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: ж.к. Триъгълника -Надежда- ул. „Захари Стоянов" и ул. „Иван Мърквичка" се налага спиране на водоподаването 09:00 часа до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района между:

община Надежда, ж.к. Триъгълника -Надежда- ул.. „Хан Кубрат", бул. „Ломско шосе", ул. „Виолетка", ул. „Стефансон", ул. „Захари Стоянов", съобщиха от "Софийска вода".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ж.к. Триъгълника -Надежда- ул. „Иван Мърквичка" и ул. „Панега"

На 5 март (четвъртък) 2026 г. във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: ж.к. Младост 1, бул. „Цариградско шосе" № 50, бензиностанция ОМV се налага спиране на водоподаването от 10:00 часа до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района между:

ж.к. Младост 1 – района между бул. „Цариградско шосе" и ул. „Димитър Моллов" и бул. „Цариградско шосе от бул. „Александър Малинов" до 4-ти километър. кв. Полигона и м. Къро - района между бул. „Христофор Колумб", бул. „Цариградско шосе", бул. „Асен Йорданов", бул. „ Проф. Цветан Лазаров" и бул. „Цариградско шосе" №105.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ж.к. Младост 1 пред Окръжна болница и кв. Полигона в локалното платно на бул. „Цариградско шосе" на кръстовището на ул. „Петър Протич"

На 5 март (четвъртък) 2026 г. във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: кв. Ботунец – в полето между кв. Ботунец и с. Горни Богров до езерото се налага спиране на водоподаването 09:00 часа до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района между:

община Кремиковци, м. „Хан Богров", гара „Мусачево", затвор „Казичене", с. Кривина, с. Долни Боров, с. Горни Богров, кв. Ботунец, кв. Челопечене, Промишлена зона Кремиковци, ж.п. гара „Кремиковци", с. Яна ул. „Стара планина", Промишлена зона на ул. „Околовръстен път" между с. Казичене и „ХO Park София", Промишлена зона с. Яна, парк „Враня", Жандармерията, фирма „Хидрострой", „Голф клуб Равно поле".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес:

1.- Затвор Кремиковци

2.- кв. Ботунец пред кметството

3.- с. Горни Богров пред кметството

