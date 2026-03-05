Спаначена супа с ориз и картофи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

По случай първия пролетен месец Наталия Панчева предлага свежа супа без застройка, подходяща за Великденския пост.

ПРОДУКТИ

400-600 г спанак,

1/2 ч. ч. ориз,

3-4 картофа,

1-2 глави кромид

лук,

1-2 моркова,

олио, сол и

черен пипер

на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме лука на ситно. Настъргваме морковите, обелваме и нарязваме картофите на кубчета.

Измиваме спанака и го накъсваме или го нарязваме на не много ситно. В достатъчно голяма тенджера загряваме олио и слагаме вътре лука и моркова да се позапържат. Прибавяме картофите и разбъркваме. След като се запържат и те, наливаме около 1 литър вода и оставяме да заври.

Намаляваме котлона на средна степен. Подправяме със сол и черен пипер. След като картофите поомекнат, добавяме спанака и предварително измития ориз.

Доливаме още около литър вода и усилваме котлона, докато заври. След като и оризът се свари, супата е готова. Поднасяме я топла, като по желание във всяка чиния може да добавим по 1 супена лъжица кисело мляко.