Спаначена супа с ориз и картофи

КОЙ ГОТВИ
По случай първия пролетен месец Наталия Панчева предлага свежа супа без застройка, подходяща за Великденския пост.
ПРОДУКТИ
400-600 г спанак,
1/2 ч. ч. ориз,
3-4 картофа,
1-2 глави кромид
лук,
1-2 моркова,
олио, сол и
черен пипер
на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Нарязваме лука на ситно. Настъргваме морковите, обелваме и нарязваме картофите на кубчета.
Измиваме спанака и го накъсваме или го нарязваме на не много ситно. В достатъчно голяма тенджера загряваме олио и слагаме вътре лука и моркова да се позапържат. Прибавяме картофите и разбъркваме. След като се запържат и те, наливаме около 1 литър вода и оставяме да заври.
Намаляваме котлона на средна степен. Подправяме със сол и черен пипер. След като картофите поомекнат, добавяме спанака и предварително измития ориз.
Доливаме още около литър вода и усилваме котлона, докато заври. След като и оризът се свари, супата е готова. Поднасяме я топла, като по желание във всяка чиния може да добавим по 1 супена лъжица кисело мляко.