Спаначена супа с ориз и картофи

На 5 март рожден ден имат

Проф. д-р Михаил Константинов, математик

Емил Иванов, кмет на община Своге

Проф. Калин Янакиев, философ, богослов и културолог

Христо Бойчев, писател и драматург

Валери Станков, поет и писател

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

