Подменени са всички стоманобетонни пътни панели в затворения 320-метров участък на Дунав мост при Русе

Подменени са всички 128 стоманобетонни пътни панели в затворения за основен ремонт 320-метров участък на Дунав мост при Русе. През последната седмица в платното за България, в което в момента се работи, са поставени последните 20 панела, монтирана е армировка и болтови дюбели за допълнително закрепване на стоманобетонните панели. Работи се и по монтирането на отводнителния колектор и обрушването на компрометирани повърхности, предвидени за торкретиране, съобщиха от АПИ.

В следващите дни по график ще продължи производството и подмяната на стоманобетонни пътни панели, както и премахването на компрометирани повърхности.

Основният ремонт на Дунав мост се извършва на етапи и без спиране на движението. На обекта се работи ежедневно през светлата част от денонощието, в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост" на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура". Екипът на Агенцията ще подава регулярна актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения. Само така ще бъде гарантирано точното, прецизно и коректното информиране на всички пътуващи.