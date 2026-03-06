Бобен десерт без брашно и захар

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
Маргарита Димитрова ни изпраща рецепта за леко сладък десерт, който е високопротеинов, много сочен и изключително здравословен.
ПРОДУКТИ
350 г сварен и отцеден боб, 2 яйца, 1 банан (100 г), 4 натурални фурми (40 г), 1 и 1/ 2 с. л. какао (60 г), 1 бакпулвер, 1 ванилия
За поръска:
1 шепа кашу,
За намазване на тавата:
1 ч. л. зехтин
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Пасираме или блендираме заедно всички продукти. Намазваме правоъгълна тавичка с размери 30/ 20 см с малкото количество зехтин, колкото печивото да не залепне. Изсипваме сместа, заглаждаме я и отгоре я поръсваме със счуканото кашу.
Печем десерта в предварително загрята на 200 градуса фурна в продължение на 22 минути. Изваждаме го и го оставяме около 1 час да се охлади напълно и да се стегне.
Поднасяме го с добавка на 1 с. л. тахан или малко обезмаслено кисело мляко.