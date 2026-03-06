Бобен десерт без брашно и захар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Маргарита Димитрова ни изпраща рецепта за леко сладък десерт, който е високопротеинов, много сочен и изключително здравословен.

ПРОДУКТИ

350 г сварен и отцеден боб, 2 яйца, 1 банан (100 г), 4 натурални фурми (40 г), 1 и 1/ 2 с. л. какао (60 г), 1 бакпулвер, 1 ванилия

За поръска:

1 шепа кашу,

За намазване на тавата:

1 ч. л. зехтин

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Пасираме или блендираме заедно всички продукти. Намазваме правоъгълна тавичка с размери 30/ 20 см с малкото количество зехтин, колкото печивото да не залепне. Изсипваме сместа, заглаждаме я и отгоре я поръсваме със счуканото кашу.

Печем десерта в предварително загрята на 200 градуса фурна в продължение на 22 минути. Изваждаме го и го оставяме около 1 час да се охлади напълно и да се стегне.

Поднасяме го с добавка на 1 с. л. тахан или малко обезмаслено кисело мляко.