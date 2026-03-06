На 6 март рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проф. Георги Вълчев, ректор на СУ "Св. Климент Охридски"

Огнян Златев, старши съветник в Европейската комисия, бивш ръководител на представителството на ЕК за Хърватия

Надежда Йорданова, съпредседател на ПГ “Продължаваме промяната - Демократична България”, бивш министър на правосъдието

Ивет Горанова, олимпийска шампионка по карате от Токио 2020

Доц. Николай Доганов, акушер-гинеколог, бивш изпълнителен директор на УАГБ “Майчин дом”

Д-р Петко Кирилов, началник на отделението по гръдна хирургия в УМБАЛ “Пълмед”

Ивайло Диманов, журналист, поет и писател

Илия Дживондов, бивш лекоатлет, европейски шампион на 400 м

Ичко Лозев, съдийски наблюдател на УЕФА

О.з. ген. Леонид Кацамунски, адвокат