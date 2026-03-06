Тук-там облаци, до 15° през почивните дни

От началото на следващата седмица постепенно ще се затопля

Минималните температури в населените места в петък ще бъдат от 1 до 6 градуса, а по Черноморието - до 7 градуса. От север ще прониква по-хладен и влажен въздух с условия за дъжд в южните централни и в източните части от България. В Добруджа в сутрешните часове за кратко дъждът ще премине в сняг.

През нощта срещу събота от север на юг облаците ще намаляват до ясно. Максималните температури в населените места ще са от 13 до 18 градуса, по Черноморието - до 12 градуса. За София минималната температура е 1-2 градуса, а максималната - до 14-15 градуса. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В събота минималните температури в населените места ще бъдат от -1 до 5 градуса, а по Черноморието - до 2-3 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, а на изток, южно от Бургас, ще има разкъсана облачност. Максималните температури в населените места ще са от 9 до 14 градуса, по Черноморието - до 9 градуса. За София минималната температура ще е 1-2 градуса, а максималната - до 11-12 градуса.

Над планините облачността ще е разкъсана. Има

повишена лавинна опасност

Вятърът по високите части (над 2500 м) ще бъде от североизток с пулсове до 25 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от -4 до -1 градуса, а на 1500 м - от 3 до 6 градуса.

В неделя минималните температури в населените места ще бъдат от -2 до 3 градуса, в югозападните райони - до 5, а по Черноморието - до 1-2 градуса.

В неделя в ниските места сутрешните мъгли ще бъдат често явление, а по високите западни полета има условия за слани. През деня

ще бъде предимно слънчево

Максималните температури в населените места ще са от 10 до 15 градуса, по Черноморието - до 10 градуса. За София минималната температура ще е 0-1 градуса, а максималната до 11-12 градуса.

И в неделя в планините има повишена лавинна опасност. Максималните температури над 2500 м ще са от -4 до -1, а на 1500 м - от 4 до 6 градуса.

В понеделник и вторник в ниските места ще бъде мъгливо, а в планините слънчево. Ще се затопля постепенно.