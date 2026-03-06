Проф. Георги Рачев: Идват 10 скучни дни - сутрин хладно, после слънце

Заради огромен антициклон над цяла Европа от неделя следващите 7-10 дни времето ще е доста скучно от метеорологична гледна точка. Сутрин леко хладно и лека мъгла, а на обед - слънчево време. Хубаво мартенско време - нито топло, нито студено, сухо време. Това прогнозира по Би Ти Ви климатологът проф. Георги Рачев.

"Така ще е чак до 15 март приблизително. И в Берлин, и в Прага, и в Атина максималните температури ще са около 15-16 градуса. Идващият понеделник ще е най-хладно", посочи още той.

Питейните язовири са пълни на 80%, но язовир Ясна поляна на Южното Черноморие е пълен почти на 100 процента. Времето е перфектно и за селско стопанство.

Времето през март се очертава да е нормално - около 5,5 градуса средна дневна температура, прогнозира още проф. Рачев.