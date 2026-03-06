ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Накъде с децата през уикенда (7-8 март)

Интензивен е товарният трафик на Капитан Андреево и Лесово

916
Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) Капитан Андреево и Лесово на границата с Турция на изход за товарни автомобили, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“. Информацията е към 06:00 часа тази сутрин. 

По границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През граничните преходи Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи по границата  с Румъния. Нормално е и движението на граничните пунктове със Сърбия и Република Северна Македония.

