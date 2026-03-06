От 9 март променят движението в посока София при 58-и км на магистрала "Струма"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От 8:00 ч. на 9 март за ремонт на фуга се ограничава движението в посока София по активната лента при 58-и км на АМ „Струма" в област Кюстендил, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура".

При изпълнение на дейностите трафикът ще преминава по изпреварващата лента, а излизащите от Дупница при пътен възел ,,Дупница Юг" в посока София ще ползват ускорителния шлюз за включване към АМ ,,Струма".

При благоприятни метеорологични условия и в зависимост от процеса за заздравяване на бетона при монтажа на фугата се очаква ремонтът да завърши до 15 март /неделя/.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да пътуват внимателно и със съобразена скорост, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ, информират от там.