ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Швейцарска спря Елизара Янева в Търнава, но тя ще ...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22417799 www.24chasa.bg

От 9 март променят движението в посока София при 58-и км на магистрала "Струма"

3252
Магистрала “Струма” СНИМКА: “24 ЧАСА”

От 8:00 ч. на 9 март за ремонт на фуга се ограничава движението в посока София по активната лента при 58-и км на АМ „Струма" в област Кюстендил, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура".

При изпълнение на дейностите трафикът ще преминава по изпреварващата лента, а излизащите от Дупница при пътен възел ,,Дупница Юг" в посока София ще ползват ускорителния шлюз за включване към АМ ,,Струма".

При благоприятни метеорологични условия и в зависимост от процеса за заздравяване на бетона при монтажа на фугата се очаква ремонтът да завърши до 15 март /неделя/.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да пътуват внимателно и със съобразена скорост, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ, информират от там.

Магистрала “Струма” СНИМКА: “24 ЧАСА”

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание