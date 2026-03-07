На Малдивите няма военни действия, опитайте да се приберете... през Индия и Грузия

Отменени полети оставиха стотици наши сънародници блокирани на Малдивите. Причината - полетите им за връщане през Дубай, Доха или Шарджа са отменени заради конфликта в Близкия изток. Те настояват за помощ от държавата, подобно на плановете за българите в региона.

Част от блокираните наши сънародници сигнализират, че изпитват сериозни затруднения и от неочакваните разходи за престой. На Малдивите няма военно положение или извънредна обстановка. Въпреки това властите следят ситуацията в Близкия изток, но се фокусират върху икономическите рискове.

На брифинг в петък Анелия Маринова от дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” обяви, че е направена уговорка за прибиране на туристите от Малдивитепрез уикенда, а полетът ще се изпълни от авиокомпанията “Гъливер”.

Темата предизвика разнопосочни мнения в мрежата. Някои проявиха състрадание и разбиране към непредвидената обстановка, други привидяха “почивка на държавни разноски” в луксозен курорт”.

Ами да се хванат на работа там, като им трябват средства. Повечето хора така си изкарват парите, пише потребителят Людмил Димитров във фейсбук.

Дора Моллова обръща внимание, че на Малдивите няма военни действия. Евакуация би следвало да се прави за хора в зоната на боеве, все пак. Стоим и чакаме държавата да си ни прибере безплатно ли? Над другите ракети хвърчат, дронове, експлозии, пише още тя.

Според Николай Николов така се случва, когато всичко налично се инвестира в една почивка.

На нуждата от застраховка набляга Мирослав Андонов. Когато сам си организираш почивката, без агенции и туроператори, за по-тънко (няма нищо лошо в това, и аз така го правя), редно е сам да си организираш и прибирането.

Ако държавата прибира всеки, на когото му е отказан/отменен полетът, ще фалира доста бързо. Има едно нещо и то се нарича застраховка, пише той във фейсбук.

Според Nikolov Val именно злобата, която виждаме в коментарите, е основният проблем в нашата страна. Никой политик не може да ни навреди толкова, колкото ние си вредим. Хората имат съвсем адекватни искания. Не искат нито пари, нито каквото и да било друго, а помощ да се организира полет, който да си платят. Понеже са на екзотична дестинация, повечето от вас ги съсипвате и мразите в коментарите си. Накрая ви е виновно правителството за положението, в което се намираме…

Други потребители се опитаха да предлагат алтернативни маршрути. Елементарно е да се добереш до Индия за някоя стотачка. Оттам пътища много - самолети, чартъри, железница, ако щете, пише Петър Андонов.

Ралица Тонева цитира цени за полети до Истанбул, а оттам да се приберат с автобус или самолет. Полети през алтернативни маршрути има и не са по-скъпи от обичайно, пише тя.

Според Петър Сакалиев има хотели за 40 евро на ден. Има и евтини полети до Индия, след това до Грузия и после до Европа.