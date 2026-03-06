Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Информация за състоянието на републиканските пътища към 17:30 часа на 06.03.2026 г.

I. МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

Температурите са в интервала от +4°С до +21°С. Времето над страната е с разкъсана облачност. Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими при зимни условия.

II. СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ „Тракия":

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Стара Загора:

Движението в участъка от км 208+000 до км 229+000 - дясно платно в посока Бургас се осъществява с повишено внимание, като временно се ограничава достъпа до аварийната лента, поради поставяне на габаритни стълбчета.Трафикът е сигнализиран с временна сигнализация и пътни знаци. Срок до 10.03.2026 г.;

Област Сливен:

Движение с повишено внимание от км 229+289 до км 273+354 и в двете посоки поради подмяна на оградна мрежа.Ограничава се аварийната лента.Участъците са сигнализирани с пътни знаци.Срок до 09.03.2026 г.;

Движение с повишено внимание от км 260+000 до км 272+000 посока ляво София поради почистване на облицовани окопи.Ограничава се аварийната лента.Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Срок:от 09.03.2026 г. до 13.03.2026 г.;

Област Бургас:

Движението в участъка от км 335+410 до 350+600 / дясно платно / в посока Бургас е ограничено поради ремонтни дейности на пътното платно. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София /ляво платно/ и ограничение на скороста до 70 км/ч. Срок до 16.06.2026 г.;

АМ „Хемус":

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 13.03.2026 г.;

Движението от км 39+372 до км 42+680 на АМ „Хемус", в района на пътен тунел „Топли дол", се осъществява с временна организация на движението, при която в лявата тунелна тръба са осигурени две ленти за движение в посока София, а в дясната тунелна тръба движението се извършва двупосочно – по една лента за посока София и една лента за посока Варна, като при необходимост и в аварийни ситуации ще се въвежда двупосочно движение в дясната тунелна тръба – една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 30.04.2026 г.

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип „Ню Джърси" в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 02.11.2027 г.;

Движението в участъка п.в. „Боаза" - п.в. „Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 02.11.2027 г.;

Област Варна:

Движението в участъка п.в. „Ветрино" – п.в. „Млада гвардия" от км 385+500 до км 381+300 посока Шумен се осъществява с повишено внимание поради неравности на пътното платно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростт до 100 км/ч. Срок до 30.04.2026 г.;

Движението по участъка „п.в. Повеляново" -- Варна от км 407+000 до км 425+500 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради събиране ,натоварване и извозване на твърди битови и други отпадъци. Работният участък е сигнализиран с пътни знаци. Срок до: 10.03.2026г. /без събота и неделя/

АМ „Струма":

Област Перник:

Движението в участъка при км 13+100 се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси. Затворена за движение е аварийна лента, като движението се осъществява в изпреварваща и активна лента. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 18.03.2026 г.;

Движението в участъка при км 19+600 посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси. Затворена за движение е аварийна лента, като движението се осъществява в изпреварваща и активна лента. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 18.03.2026 г.;

АМ „Марица": няма въведени ограничения.

АМ „Черно море": Няма въведени ограничения.

АМ „Европа": няма въведени ограничения

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Проходи:

- „Върбишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- „Златишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- „Котленски" - отворен за всички МПС;

- „Печинско" - отворен за всички МПС.

- „Превала" – отворен за всички МПС.

- „Предел" - отворен за всички МПС.

- „Приморски" – отворен за всички МПС.

- „Републиката" - отворен за всички МПС;

- „Ришки" - отворен за всички МПС;

- „Рожен" – отворен за всички МПС;

- „Айтоски" - отворен за всички МПС;

- „Вратник" - отворен за всички МПС;

- „Дюлински" - забранен за МПС над 3,5 т;

- „Пампорово" - забранен за МПС над 3,5 т;

- „Петрохан" забранен за МПС над 12 т в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 м;

- „Твърдишки" - забранен за МПС над 10 т;

- „Троянски" - забранен за МПС над 12 т, Движението на леки автомобили се осъществява с пропусквателен режим през 30 мин.

- „Шипка" - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4. Срок до 31.03.2026 г.

IV. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:

ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА:

- път I-1 /Е79/ Граница Румъния - о.п. Видин - Димово - Ружинци - Белотинци - о.п. Монтана - о.п. Враца - Мездра - Ботевград - Горни Богров - о. п. София - Даскалово - о.п. Дупница - о.п. Благоевград - о.п. Симитли - Кресна - Кулата - граница Гърция:

Област Видин:

Временно движението по път I-1 /Е-79/ Димово – Ружинци - Монтана в участъка от км 34+000 до км 73+542 ще се извършва поетапно в едната лента без цялостно затваряне на пътя поради почистване на канавки. Движението ще се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 14.03.2026 г.;

Област София:

Движението в участъка София – Ботевград от км 208+190 до км 207+285 се осъществява двупосочно в една лента поради извършване на аварийно ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 36+450 – „Коренишки дол" долно строене. Срок до 11.03.2026 г.;

Движението в участъка Ботевград – София от км 209+600 до км 212+600 в района на анкерната стена при км 210+500 е ограничено за всички МПС поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут: АМ „Хемус". Срок до 13.03.2026 г.;

До изграждането на п.в. „Лютидол" и възможността за цялостно пропускане на движението по възела, пътните връзки ще останат затворени и участъка от съществуващия път І-1 /Е-79/ до разклона за с. Типченица в с. Лютидол ще остане затворен за движение и достъпа до с. Лютидол ще бъде ограничен. За осигуряване на достъп от и за с. Лютидол ще се използват обходни маршрути за движение по път III-161 и по общински път VRC-2094 - с. Типченица - с. Липница - с. Новачене. За насочване на движението по обходните маршрути ще бъде поставена необходимата сигнализация в с. Лютидол, на п.в. „Новачене" и п.в. „Ребърково".

За да се осигури безопасното пропускане на движението в условията на продължаващо строителство и укрепване на свлачищните участъци, които са от км 175+440 до км 175+570; от км 176+470 до км 176+650; от км 178+880 до км 179+070; от км 179+510 до км 179+560; от км 179+860 до км 176+910 проектът за временна организация на движение предвижда преминаването през участъка от км 174+400 до км 180+800 да се осъществява през участъци от съществуващия път І-1 /Е-79/ и двупосочно в по едно от платната на новоизградения път. На местата за превключвания между стар и нов път са изградени временни етапни връзки първата ще бъде от км 175+250 до км 175+585, а от км 175+585 до км 176+300 движението ще се осъществява по новоизграденото ляво платно двупосочно, при км 176+300 по изградена временна етапна връзка движението се прехвърля по съществуващия път І-1 /Е-79/ до км 177+000, където е изградена друга временна етапна връзка между съществуващия път І-1 /Е-79/ и новоизградения път, като движението ще се осъществява по лявото платно двупосочно до км 178+000, където ще премине в дясното платно двупосочно до км 178+800. В участъка от км 178+800 до км 179+300 преминаването ще става по обходен път през трасето на съществуващия път І-1 /Е-79/ и от км 179+300 до км 180+800 движението ще продължи в новоизграденото дясно платно двупосочно.

За изграждането на дясното платно в участъка от км 191+960 до км 192+240, където досега за преминаване на движението действа етапна връзка, която е изградена като едностранно кръстовище с път I-1 Скравена - Ботевград, като тя трябва да бъде разрушена, с което направлението Скравена - Ботевград и обратно остава самостоятелно без връзка с новоизградения път. В участъка на строителните дейности е направена нова временна организация на движение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

За строителството на п.в. „Ботевград" при км 193+337 се предвижда нова временна организация като движението ще се пропуска в лявото платно двупосочно само по направлението Мездра - София и обратно до приключване на строителните дейности по дясното платно и прилежащите връзки. Връзките №2 Ботевград - Мездра" и №4 София - Ботевград ще бъдат затворени за да се избегне объркване на водачите и направа на нарушения като навлизане в насрещното или обратни завои, които биха били предпоставка за сериозни ПТП. Строителството предвижда и разрушаване на връзка №3 Ботевград - София, която е направена за временното пропускане на движението двупосочно и сега трябва да се изпълни проектно, изграждане на връзка №1 Мездра - Ботевград и постоянното кръстовище с път І-1 Скравена - Ботевград. Направленията Мездра - Ботевград, София - Ботевград и обратно, и населените места, за които достъпа е свързан с тези направления ще се насочат по обходни маршрути през пътния възел на път ІI-17 и I-3 за Ботевград и п.в. „Новачене" по път І-1 /Е-79/. Срок 22.05.2026 г.

Движението на товарни МПС над 15 т в участъка от Александров мост /Княжево/ до границата с област Перник от км 276+162 до км 282+485 е ограничено. Срок до 30.03.2026 г.;

Движението в участъка Жерково - Елешница от км 224+600 до км 229+700 е ограничено за всички МПС поради намален габарит на пътното платно. Срок до 30.03.2026 г;

Въвежда се реверсивно движение по път София - Перник както следва:

Участък 1: от км 276+040 до км 277+610, като се обособяват 2 ленти за движение в посока София. Всеки работен ден от 06:00 ч. до 10:00 ч.

През последен празничен ден и всяка неделя от 12:00 ч. до 20:00 ч.

Участък 2: от км 278+567 до км 282+000, като се обособяват 2 ленти за движение в посока София от км 278+567 до км 281+800.

През последен празничен ден и всяка неделя от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

Област Перник:

Въвежда се реверсивно движение по път I-1 София - Кулата в участъка от км 285+772 до км 286+920 както следва:

- Всеки работен ден, обособяване на две ленти за движение в посока София, за времето от 6:00 ч. до 10:00 ч.

- През последен празничен ден и всяка неделя, се обособяват две ленти за движение в посока София, за времето от 10:00 ч. до 19:00 ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация на движение. Срок до 30.09.2026 г.

Област Кюстендил:

Движението в участъка Кочериново - Благоевград при км 353+670 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 10.03.2026 г.

Област Благоевград:

Движението по път I-1 София - Кулата в участъка от км 375+454 до км 376+000 се осъществява реверсивно, като пътните ленти ще се адаптират както следва:

Всеки петък или последния работен ден преди празници от 10:00 ч. до 20:00 ч. - две ленти за движение в посока Кулата и една лента за движение в посока София.

В последния почивен /празничен/ ден от 10:00 ч. до 20:00 ч. - две ленти за движение в посока София и една лента за движение в посока Кулата.

Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Организацията се отнася за всеки петък и по преценка на ОПУ-Благоевград за празнични и почивни дни с предварително уведомление. Срок до 01.04.2026 г.;

Движение с повишено внимание при км 399+000 в гр. Кресна поради поставяне на временна светофарна уредба на пешеходната пътека на кръстовището между републикански път I-1 София - Кулата и път III-1082 - III-108 Рибник - Лебница - Струма - Вълково - Микрево - Кресна в гр. Кресна. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 09:00 ч. на 31.08.2026 г. ;

- път І-2 /Е-70/ Граница Румъния - Русе - Цар Калоян - о.п. Разград - о.п. Шумен - Девня - Варна:

Област Русе:

Движението по Дунав мост при Русе в участъка от км 0+000 до км 1+507 на работни участъци по 400 м се осъществява в една лента с пропускатаелен режим поради основен ремонт на мостовото съоръжение. Максимална допустима ширина на преминаващите МПС 2.55 м и обща маса до 60 т. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Ограничението на скоростта е до 20 км/ч. Движението се регулира от адаптивна светофарна уредба. Срок до 10.07.2026 г.;

- път І-3 /Е-83/ Гара Бяла - о.п. Плевен - Луковит - Коритна - Ябланица - Ботевград:

Област Плевен:

Движението по път Бяла – Ботевград в участъка от пътен възел НХК - Плевен до гр. Долни Дъбник от км 98+000 до км 101+700 се осъществява двупосочно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението в района се регулира от сигналисти. Срок до 27.03.2026 г.;

Област София:

Движението по път Правец - Разлив - Трудовец - Ботевград в участъка от отклонението за пътен възел „Правец" на АМ „Хемус" до кръстовището с първокласен път І-1 Враца - Ботевград - София от км 193+345 до км 199+402 е ограничено за движение на МПС над 12 т.

Обходен маршрут: по АМ „Хемус" и път ІІ-17 Мездра - Ботевград в двете посоки. Срок до 30.03.2026 г.

- път І-4 /Е-772/ Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево – Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - о.п. Шумен: няма въведени ограничения.

Област Търговище:

Движение с повишено внимание по път О.п. Търговище – п.в. Буховци юг от км 223+480 до км 241+980, се осъществява на места в една лента поради ремонтни дейности по линия на ТРП. Движението се регулира със светофарна уредба Срок до 31.03.2026 г.

- път І-5 /Е-85/ Русе - Бяла - Полски Тръмбеш - Велико Търново - о.п. Дебелец - Дряново - Габрово - Шипка - Казанлък - о.п. Стара Загора - Средец - Димитровград - о.п. Хасково - Конуш - Черноочене - Кърджали - Маказа - граница Гърция:

Област Велико Търново:

Движението в участъка Полски Тръмбеш - Поликраище /от км 65+200 до км 90+245/ се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. Срок до 31.03.2026 г.;

Движението по път I-5 Русе – В. Търново – Габрово в участъка от км 105+000 до км 106+000 в гр. Велико Търново се осъществява на места в една лента поради изпълнение на дейности по отстраняване на опасни дървет а. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. срок до 09.03.2026 г.;

Област Стара Загора:

Движението в участъка Казанлък – Стара Загора от км 199+340 до км 200+200 се осъществява двупосочно в една лента поради изграждане на крайпътен обект. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 27.03.2026 г.;

Област Кърджали:

Движението в участъка граница Хасково - Кърджали от км 319+000 до км 340+228 се осъществява поетапно в една лента на определени места поради превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.07.2027 г.;

Движението по път Хасково - Кърджали в района на с. Черноочене от км 328+192 до км 328+292 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонт на пътен надлез и мостово съоръжение. Срок до 31.03.2026 г.;

Движението по път Хасково – Кърджали в чертите на с. Черноочене от км 329+100 до км 330+000 се осъществява двупосочно в дясна лента за движение поради ремонт на асфалтовата настилка Срок до 30 03.2026 г.;

Движението по път Кърджали - Маказа в чертите на гр. Кърджали от км 340+319 до км 342+813 се осъществява в една лента поради извършване на основен ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.11.2026 г.;

Движението по път Кърджали - Маказа в участъка надлез „Кирково" - ГКПП „Маказа" е ограничено за МПС над 3,5 т. Срок до 31.12.2026 г.;

Движението по път Черноочене - Кърджали само в посока от Черноочене към Кърджали е ограничено за МПС над 15 т.

Обходни маршрути:

- направление Хасково - Кърджали: път І-5 - път ІІІ-505 (с. Манастир) - път ІІІ-507 Горно Войводино - Мост - Чифлик - Кърджали.

- направление Асеновград - Кърджали: път ІІ-58 - път І-5 в посока Хасково - път ІІІ-505 (с. Манастир) - път ІІІ-507 Горно Войводино - Мост - Чифлик - Кърджали.

- направление Минерални бани - Кърджали: път ІІІ-506 - път І-5 в посока Хасково - път ІІІ-505 (с. Манастир) - път ІІІ-507 Горно Войводино - Мост - Чифлик - Кърджали. Срок до 31.12.2026 г.;

- път І-6 /Е-871 и Е-773/ Граница Северна Македония - Гърляно - о.п. Кюстендил - Радомир - Перник - о.п. София - Долни Богров - Пирдоп - Розино - Карлово - о.п. Калофер - о.п. Казанлък - о.п. Сливен - Лозенец - Карнобат - Бургас:

Област Сливен:

Движението от км 392+320 до км 402+800 се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътна настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.05.2026 г.;

Област Ямбол:

Движението в участъка п.в. „Петолъчката" – Лозенец от км 421+100 до км 428+200 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 09.04.2026 г.;

Област Бургас:

Движение с повишено внимание на път София - Бургас в участъка от км 448+351 до км 458+351 Чукарка - Айтос поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, движението се регулира от регулировчици със стоп-палки. Скоростта се ограничава до 50 км/ч. Срок 09.03.2026 г.

-път I-7 Граница Румъния - о.п. Силистра - о.п. Дулово - о.п. Шумен - о.п. Преслав – Върбица - Бероново - Мокрен - Зимница - о.п. Елхово - Лесово - Граница Турция:

Област Ямбол:

Движение в една лента по път Веселиново -- Окоп от км 250+000 до км 265+000 се осъществява двупосочно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 20.03.2026 г.;

Движението в участъка Могила – Елхово от км 256+000 до км 283+000 се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 13.03.2026 г.;

- път І-8 /Е-80/ Граница Сърбия - Калотина - Драгоман - о.п. София - о.п. Ихтиман - Костенец - Белово - Пазарджик - Пловдив - Поповица - о.п. Хасково - Харманли - Любимец - Свиленград - Капитан Андреево.

Област София:

Движението в участъка Вакарел - Ихтиман от км 110+700 до км 118+800 се осъществява с повишено внимание поради лошо експлоатационно състояние и намален габарит на пътното платно. Поставена е необходимата предупредителна сигнализация. Срок до 30.03.2026 г.;

Движението в участъка Ихтиман – Костенец от км 144 до км 147+500 се осъществява поетапно на участъци в една лента поради ремонт по асфалтовата настилка. Срок до 13.03.2026 г.;

Област Хасково:

Движението по път I-8 Пловдив - Харманли от км 275+600 до км 238+300 на отделни участъци се осъществява двупосочно в една пътна лента поради извършване на превантивни ремонтни дейности. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 30.06.2026 г.;

- път І-9 /Е-87/ Граница Румъния - Дуранкулак - Шабла - о.п. Каварна - Балчик - Оброчище - Кранево - Златни пясъци – Св. Св. Константин и Елена - Варна - Старо Оряхово - Обзор - о.п. Слънчев бряг - Бургас - Маринка - Звездец - о.п. Малко Търново - Граница Турция:

Област Варна:

Движението от км 116+200 до км 124+683 се осъществява в една лента поради превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

Движението от кръстовище с АМ „Черно море"– Обзор от км 124+595 до км 170+200, в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Работният участък е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 20.03.2026 г.;

Област Бургас:

Движението по път Варна – Бургас от км 199+051 до км 199+365 в участъка Баня – Свети Влас се осъществява двупосочно в една лента поради ремонт на разрушен водосток на км 199+208. Скоростта на движение се ограничава на 60 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 14.03.2026 г.;

Движение с повишено внимание на път Поморие - Сарафово в участъка от км 227+150 до км 229+800, се осъществява с повишено вниание в една лента поради ремонтни дейности по платното за движение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 13.03.2026 г .;

Движението в участъка Слънчев бряг - Бургас при обхода на Поморие от км 222+849 до км 225+522 се осъществява с повишено внимание поради изграждане на второ пътно платно. Движението на МПС се организира в двете новоизградени платна, като скоростта на движение е ограничена до 50 км/ч в участъците на съществуващите кръстовища. Трафикът се регулира с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

V. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:

Ремонтни дейности и временна организация на движението /ВОД/:

ОПУ-Благоевград:.

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-197: Движението по път III-197 Гоце Делчев - Сатовча при км 25+967 в района на с. Плетена е ограничено за МПС над 12 т поради обследване на мостово съоръжение над р. Бистрица.

Обходен маршрут: по път III-1972 Сатовча - Вълкосел - Абланица - Дъбница и обратно. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-109: Движението по път III-109 Кресна – Кулата – Мелник при км 11+700 се осъществява в една лента.Ограничена е дясна лента за движение посока Мелник, поради свличане на скална маса. Движението се осъществява в лява лента за движение, чрез сигнализация от км 11+400 до км 12+000 и ограничение на скоростта до 30 км/ч. Движението се регулира с пътни знаци. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 18:00 ч. на 04.06.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-19: Движението по път II-19 Разлог - Гоце Делчев от км 36+570 до км 83+570 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци и временна организация. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 12.07.2027 г.;

Път II-84: Движението по път II-84 Юндола - Якоруда - Разлог от км 64+270 до км 64+330 се извършва двупосочно в една лента чрез пропускане, като се затваря лентата в посока с. Юндола поради пропадане на пътната настилка и компрометиране на подпорна стена. Движението се регулира с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 30.06.2026 г.

Път II-84: Движение с повишено внимание по път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог от км 76+800 до км 107+200 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 30.10.2027 г.

ОПУ-Бургас:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-53: Движението по път II-53 Ямбол - Средец при км 213+100 е ограничено за МПС над 20 т по моста над р. Средецка с цел гарантиране на безопасността за пътуващите по съоръжението.

Обходни маршрути: Да използват алтернативни обходни маршрути, като спазват действащата за тях постоянна организация на движение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Път II-99: Движението по път II-99 в района на Царево при км 55+251 се осъществява в една лента поради стеснен габарит на сводов мост с отвор 7 м. Скоростта на движение е ограничена до 40 км/ч. Ограничението е вследствие на обилните валежи и наводнения в Община Царево. Движението се регулира със светофарна уредба. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до издаване на разрешение за ползване на обекта;

Път II-99: Движението по път ІІ-99 Бургас - Царево при км 14+882 се ограничава за МПС с технически допустима максимална маса над 12 т поради аварийно състояние на пътен надлез по п.в. „Черноморец".

Обходен маршрут: от п.в. ,,Созопол" към път ІІ-99 или по общински път Созопол –Черноморец и обратно. Обходен маршрут за МПС с маса над 20 т по общински път през Равадиново и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Път II-99: Движението по път II-99 Бургас - Малко Търново при км 20+456 се ограничава за МПС с технически допустима максимална маса над 20 т поради аварийно състояние на мост над р. Равадиновска при пътна връзка 2 „Созопол - Бургас" при п.в. ,,Созопол".

Обходен маршрут: през общинската пътна мрежа на с. Равадиново в двете посоки. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-208: Движението по път III-208 Айтос - Ябълчево/Руен от км 86+300 до км 92+465 е ограничено за транзитно движение на МПС с тегло над 12 т;

Обходен маршрут: по път II-73 Шумен - Карнобат (през Ришки проход). Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-795: Движението по път III-795 Вълчаново ханче - Драка от км 0+000 до км 14+000 се осъществява с повишено внимание поради превантивен ремонт.

Обходен маршрут: път II-79 Вълчаново ханче - Средец - път II-53 Средец - Загорци - път III-795 Малина - Драка и обратно. Срок до 21.08.2026 г.;

Път III-906: Движението по път III-906 Дюлино – разклона за Раковсково от км 14+100 до км 17+250 е ограничено за всички МПС поради основен ремонт на пътното платно.

Обходен маршрут: от път I-9 Варна – Бургас към общински път за с. Паницово и общински път BGS 2124 за с. Раковсково през път I-9 към път III-9061 кръстовище с. Тънково – път III-906 и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 04.08.2026 г.;

Път III-906: Движението по път на III-906 Паницово – разклон Горица от км 14+100 до км 34+100 е ограничено за всички МПС поради изпълнение на частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

Обходен маршрут: Дюлино - Попович - Обзор - Слънчев бряг - Тънково - Оризаре - Гюльовца и обратно. Срок до 04.08.2026 г.;

Път III-908: Движението по път III-908 Варовник - Вълчаново ханче от км 22+400 до 39+300 е ограничено на МПС над 10 т поради намален габарит на пътното платно. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-992: Движението по път III-992 Росен – Веселие е ограничено в двете посоки в поради строително-монтажни работи на пътното платно.

Обходен маршрут: път II-99 Бургас – Приморско и обратно или по общински път Равадиново – Веселие. Срок до 25.01.2027 г.;

Път III-7306: Движението по път ІІІ-7306 Черница - Сунгурларе - Чубра е ограничено за МПС над 10 т поради стесняване на пътното платно.

Обходен маршрут: Чубра - Петолъчката - Карнобат - Мъдрино - Лозарево и обратно. Обходният маршрут за пътуващите товарни автомобили към Сунгурларе е по път III-705 Карнобат - Мъдрино - Сунгурларе и обратно. Срок до 30.03.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-99: Движението по път II-99 Бургас – Царево км 20+000 до км 28+566 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейоности на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 14.03.2026 г.;

Път III-208: Движението по път III-208 Ябълчево – Айтос от км 82+749 до км 92+465 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и светофарна уредба. Срок до 18.07.2026 г.;

Път III-539: Движението по път III-539 Средец – Русокастро от км 0+000 до км 17+800 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Скоростта на движение е ограничена до 50 км/ч в извън населените места и до 40 км/ч в населените места. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 21.08.2026 г.;

Път III-907: Движението по път III-907 Маринка - Звездец от км 0+000 до км 24+600 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.04.2026 г.;

Път III-5391: Движението по път III-5391 Аспарухово - Карнобат от км 6+600 до км 21+052 се осъществява с повишено внимание поради извършване на строителни и монтажни дейности. Скоростта на движение е ограничена до 50 км/ч извън населените места и до 40 км/ч в населените места. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 21.08.2026 г.;

ОПУ-Варна:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма въведени ограничения.

Ремонтни дейности:

Път III-2702: Движението по път III-2702 Искър – Вълчи дол от км 8+200 до км 10+500 се осъществява на места двупосочно в една лента поради превантиевен ремонт на пътното платно. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Срок 12.07.2026 г.;

Път III-9044: Движението по път III-9044 Юнак – Синдел от км 0+000 до км 11+138 се осъществява в една лента поради ремонтн дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.09.2026 г;

Път III-9044: Движението по път III-9044 Тръстиково – Синдел от км 11+350 до км 17+631 се осъществява в една лента поради ремонтн дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.09.2026 г;

Път III-9044: Движението по път III-9044 Тръстиково – АМ „Хемус" от км от км 18+491 до км 25+728 се осъществява в една лента поради ремонтн дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.09.2026 г;

ОПУ-Велико Търново:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-514: Движението по път ІІІ-514 Горна Оряховица - Велико Търново от км 43+860 до км 48+680 е ограничено за МПС над 3,5 т поради недостатъчен габарит на пътя и силно пресечен терен. Пропускат се само леки автомобили, пътнически бусове с до 8+1 места и лекотоварни автомобили с обща маса до 3,5 т.

Обходен маршрут за тежкотоварните автомобили:

- от Горна Оряховица към Велико Търново: път II-53 Горна Оряховица - Лясковец - Лясковски кантон - път I-4 Лясковски кантон - Велико Търново;

- от Велико Търново към Горна Оряховица: път I-4 Велико Търново - Лясковски кантон - път II-53 Лясковски кантон - Лясковец - Горна Оряховица. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-514: Движението по път ІІІ-514 Камен – Горна Оряховица – Великотърново от км 48+730 до км 49+279 от кръстовището с ул. „Дервеня" и ул. „Ксилифорска" до кръстовището с ул. „Св. Климент Охридски" в урбанизираната територия на гр. Велико Търново поради срутвания на скална маса. Движението се регулира с пътни знаци.

Обходен маршрут: по ул. „Ксилифорска и ул. Св. Климен Охридски. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-551: Движението по път III-551 Велчево – Средни колиби от км 9+208 до км 21+900 е ограничено за МПС над 3,5 т поради увреждане конструкцията на мостови съоръжения при км 10+796 и км 14+608. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път І-5 Дебелец - Велико Търново - път І-4 Велико Търново - Лясковски кантон - път ІІ-53 Лясковски кантон - Елена - път III-551 Елена - Средни колиби и обратно. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІI-551: Движението по път ІІІ-551 Плаково - Средни колиби от км 13+300 до км 21+900 е ограничено в двете посоки поради увреждане конструкцията на мостово съоръжение при км 14+806. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: път III-551 Плаково - Дебелец - път III-5302 Дебелец – Миндя - път II-53 Миндя - Елена - път III-551 Елена - Средни колиби и обратно. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец - Средни колиби - Елена е ограничено за МПС над 10 т и над 10 м дължина поради намален габарит на пътното платно.

Обходен маршрут за тежкотоварни автомобили над 10 т /до възстановяване на движението по път II-53/:

- за посока Дебелец - Елена: по път I-5 Дебелец - Велико Търново - път I-4 Велико Търново - Антоново - кръстовище с път III-408 - път III-408 Илийно - Стеврек - Глоговец - кръстовище с път II-53 - път II-53 Константин - Елена.

- за посока: Елена - Дебелец: по път II-53 Елена - Константин - кръстовище с път III-408 - път III-408 Константин - Глоговец - Стеврек - кръстовище с път I-4 - път I-4 Камбурово Антоново - Велико Търново - път I-5 Велико Търново - Дебелец. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІI-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец - Плаково в участъка от км 9+200 до км 12+323 от кръстовището с общински път VTR 1021 за с. Велчево до с. Плаково е ограничено в двете посоки поради увреждане на конструкция на мостово съоръжение при км 10+796. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: Дебелец – Килифарево - Плаково. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-4073: Ограничено е движението по път ІІІ-4073 Царски извор - Горски горен Тръмбеш от км 0+000 до км 5+513 от поради свлачище.

Обходен маршрут: по път ІІІ-407 Царски извор - Сушица - път ІІІ-514 Сушица – Драганово и обратно. Краен срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-4082: Движението по път III-4082 Кесарево – Чешма от км 31+960 до км 36+890 е ограничено за МПС над 3,5 т поради лошо експлоатационно състояние.

Обходен маршрут: по път VTR 1160 Чешма - Сливовица - Горско Ново село - път ІІІ-4004 Горско ново село – Джулюница - път І-4 Джулюница - Кесарево и обратно. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-5502: Движението по път III-5502 Килифарево - Ялово от км 0+000 до км 3+200 се ограничава за МПС над 12 т поради недостатъчна носимоспособност на пътната настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-53: Движението по път II-53 Поликраище - Майско от км 0+000 до км 72+200, от с. Поликраище до с. Майско се осъществява в една лента поради изпълнение по ремонт на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срок до 31.03.2026 г.

Път ІII-403: Движението по път III-403 Коевци - Павликени от км 26+685 до км 35+300 от с. Коевци до гр. Сухиндол се осъществява в една лента поради изпълнение на текущ ремонт. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІII-405: Движението по път III-405 Совата - Свищов в участъка от км 70+880 до км 77+550 се осъществява поетапно в една лента на определени участъци поради частичен ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и сигналисти. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-514: Движението по път III-514 Горна Оряховица - Сушица от км 25+000 до км 42+100 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-662: Движението по път III-662 Твърдица - Елена от км 47+800 до км 48+000 се осъществява в една лента поради пропадане на пътното платно и образувало се свлачище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

ОПУ-Видин:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-112: Движението по път III-112 Добри дол - Монтана в двете посоки е ограничено за МПС над 12 т поради съгласувана временна безопасност на движението. Ограничението не важи за преминаването на автобуси. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут:

За движещите се по път I-1/Е79 в посока Видин - Монтана:

- При пътно кръстовище Дунавци (км 19+783) е указан маршрут с указателна табела по път I-1/Е79/Видин - Монтана.

За движещите се по път I-1/Е79 в посока Монтана - Видин:

- При пътно кръстовище Ружинци (км 62+758) е указан маршрут с указателна табела по път I-1/Е79/ Монтана - Видин.

За движещите се по път II-11:

- При км 22+442 (пътно кръстовище с път III-112) е указан маршрут с указателна табела по път II-11 (Добри дол - Лом - Монтана).

За движещите се по път III-114:

- При км 23+244 (пътно кръстовище с път III-112) е указан маршрут с указателна табела по път III-114 (Дреновец - Ружинци - Монтана). Срок до 31.07.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-14: Временно движението по път II-14 Видин – Кула в участъка от км 30+000 до км 41+000 ще се извършва поетапно в едната лента без цялостно затваряне на пътя поради дейности по почистване на земни окопи. Движението ще се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 14.03.2026 г.;

ОПУ-Враца:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-11: Движението по път ІІ-11 Оряхово - Лесковец - Остров – граница с област Плевен от км 118+000 до км 119+000 е ограничено за МПС над 3,5 т поради свлачищни процеси и намален габарит на пътното платно.

Обходен маршрут: път III-306 Оряхово - Селановци – общински път – Селановци - Галово - Остров - път ІІ-11 граница с област Плевен. Срок до 30.12.2026 г.;

Път III-308: Движението по път ІІІ-308 Караш - Хубавене е ограничено поради свлачище от км 25+000 до км 25+200.

Обходен маршрут:

От Роман за Караш: Роман - Ябланица - Осиковска Лакавица - Правешка Лакавица - Караш за пътуващите от Роман за Караш.

От София и Ловеч: Ябланица - Роман - Хубавене. Срок до 30.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-15: Движението по път II-15 Враца – Борован при км 19+708 в с. Баница се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.

ОПУ-Габрово:

Временно са въведени следните ограничения за движението на МПС:

Път II-44: Движението по път II-44 Севлиево – Велико Търново – Севлиево - Драгановци – Габрово от км 20+370 до км 20+770 и от км 21+860 до км 22+040 е ограничено за извънгабаритни превозни средства с ширина над 3,5 м поради монтиране на гъвкави ограничители в оста. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-403: Движението по път III-403 Кормянско – Малки Вършец при км 10+080 се ограничава за всички превозни средства с ширина по-голяма от 3,30 м включително товара поради стеснен мост над р. Крапец. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път III-401 граница с област Ловеч – Кормянско – Малки Вършец при км 46+800 по общински път до III-403 в с. Малки Вършец и обратно. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-3011: Движението по път III-3011 Крамолин – Горско Косово от км 22+129 до км 28+380 е ограничено за МПС над 10 т поради намален габарит на пътното платно на мост при км 26+444. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-5004: Движението по път III-5004 Обход на Габрово от км 15+300 до км 20+124 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 е ограничено за МПС над 12 т поради ограничението на прохода „Шипка". Срок до 31.03.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-404: Движението по път III-404 Севлиево – Градница от км 9+500 до км 30+930 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

Път III-609: Движението по път III-609 Царева ливада – Дряново от км 56+300 до км 63+800 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поставена е необходимата вертикална пътна сигнализация. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-4402: Движението по път III-4402 Горна Росица – Гъбене от км 5+000 до км 9+660 се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.

ОПУ-Добрич:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма въведени ограничения.

Ремонтни дейности:

Път II-27: Движението по път II-27 Владимирово – Добрич от км 59+229 до км 70+139 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.07.2026 г.;

Път II-27: Движението по път II-27 Владимирово – Добрич от км 77+920 до км 113+000 поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.07.2026 г.;

ОПУ-Кюстендил:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-6222: Движението по път ІІІ-6222 Смоличано - Пелатиково от км 10+000 до км 14+000 е ограничено в двете посоки за МПС над 3,5 т поради пропадане на част от пътното платно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III- 602: Движението по път от км 5+000 до км 12+000 Горна Гращица -- Горна Козница, в участъка от км 5+000 + 12+000 ще се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-6204: Движението по път III-6204 Дупница - Ресилово от км 5+100 до км 6+300 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17.07.2026 г.;

ОПУ-Кърджали:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-508: Движението по път III-508 Джебел - Рогозче - Фотиново в участъка Самодива - разклон Стоманци от км 17+700 до км 20+700 е ограничено в двете посоки за всички МПС поради свлачищни процеси. Движението се регулира с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път I-5 разклон Джебел - Върбен - по път III-867 Хаджийско - разклон Стоманци и обратно. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-508: Движението по път III-508 Джебел – Рогозче – Фотиново в участъка от км 44+150 до км 44+270 е ограничено в двете посоки за всички МПС поради компрометирано пътно съоръжение и предстоящи аварийно - възстановителни дейности. Движението се регулира с пътни знаци.

Обходен маршрут: път III-508 – пътна връзка Кирково – път I -5 – пътна връзка Подкова – път III-592 – път III-508 и обратно, и в двете посоки на движение.

Път III-592: Движението по път III-592 Момчилград - Подкова в участъка разклон Багрянка - Прогрес от км 1+800 до км 2+200 е ограничен за МПС над 3,5 т поради намален габарит на мостово съоръжение.

Обходен маршрут: по път II-59 Момчилград до главен път I-5 - по път I-5 Върхари - Садовица - Загорско – Върбен - път III-592 Подкова - Прогрес и обратно. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-5009: Движението по път ІІІ-5009 Зорница - Бели пласт - Стремци - Кърджали от км 0+000 до км 26+080 е ограничено за МПС над 12 т.

Обходен маршрут: по път I-5 Хасково - Кърджали за МПС до 15 т или по път III-507 Кърджали - Мост през с. Мост за всички МПС. Срок до 31.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-58: Движението по път II-58 път I-5 /Хасково – Кърджали/ - Габрово от км 4+100 до км 4+760 се осъществява двупосочно в една лента поради активирал се свлачищен процес. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

ОПУ-Ловеч:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-305: Движението по път III-305 Садовец - Дерманци в участъка от км 25+000 до км 42+500 – П.В. Дерманци се осъществява еднопосочно за тежкотоварни МПС над 12,5 т. Срок до 01.05.2027 г.;

Път III-3504: Движението по път III-3504 Орляне - Угърчин в участъка от км 22+000 до км 23+600 е ограничено за всички МПС поради изграждане на участък от АМ „Хемус", включително пътен възел „Угърчин". Обходен маршрут: от кръстовището на път III-3504 с път III-3005 през Катунец - Бежаново - Ъглен - Дерманци - Угърчин и обратно. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 10.03.2026 г.;

Ремонтни дейности: няма

ОПУ-Монтана:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-81: Движението по път II-81 Лом - Расово от км 143+320 до км 146+445 е ограничено за МПС над 10 т в двете посоки поради извършване на строително-монтажни дейности.

Обходен маршрут:

- В посока от Лом - Монтана: по път II-11 и път III-818 Лом - Горни Цибър - Вълчедръм - Долно Церовене и обратно;

- В посока от Монтана - Лом: по път III-114 Ружинци - Дреновец - Сталийска махала - Лом и обратно.

- В посока Видин - Козлодуй: по път ІІ-11 гр. Лом - Ковачица - Долни Цибър - Козлодуй и обратно.

- В посока Плевен - Лом - Видин: по път ІІІ-133 и път ІІІ-818 и път II-11 Вълчедръм - Долни Цибър - Ковачица - Лом и обратно. Срок: целогодишно;

Път III-112: Движението по път III-112 Дъбова махала - Монтана в двете посоки е ограничено за МПС над 12 т поради съгласувана временна безопасност на движението. Ограничението не важи за преминаването на автобуси. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут:

За движещите се по път I-1/Е79 в посока Видин - Монтана:

- При пътно кръстовище Дунавци (км 19+783) е указан маршрут с указателна табела по път I-1/Е79/Видин - Монтана.

За движещите се по път I-1/Е79 в посока Монтана - Видин:

- При пътно кръстовище Ружинци (км 62+758) е указан маршрут с указателна табела по път I-1/Е79/ Монтана - Видин.

За движещите се по път II-11:

- При км 22+442 (пътно кръстовище с път III-112) е указан маршрут с указателна табела по път II-11 (Добри дол - Лом - Монтана).

За движещите се по път III-114:

- При км 23+244 (пътно кръстовище с път III-112) е указан маршрут с указателна табела по път III-114 (Дреновец - Ружинци - Монтана). Срок до 31.07.2026 г.;

Път III-162: Движението по път ІІІ-162 Миланово - Горна Бела речка от км 11+900 до км 18+768 е ограничено за МПС над 12 т поради намален габарит, големи надлъжни наклони и малки радиуси на кривите.

Път ІІІ-817: Движението по път ІІІ-817 Боровци - Гаврил Геново е ограничено за МПС над 12 т поради предаварийно състояние на сводов мост при км 11+984. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок целогодишно;

Път III-1024: Движението по път ІIІ-1024 в района на Дълги Дел е ограничено за автомобили над 3,5 т от км 21+650 до км 22+319 поради предаварийно състояние на водосток при км 22+201. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до възстановяване на водостока.

Път III-8104: Движението по път ІІІ-8104 Замфирово - Пърличево от км 7+400 до км 7+550 е ограничено за всички МПС поради пропадане на участък от пътното тяло.

Обходен маршрут: по път ІІ-81 Боровци - Монтана, път І-1 /Е-79/ Монтана - Сумер, път ІІІ-1621 Сумер - Пърличево и обратно. Срок до 30.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-816: Движението по път III-816 Ерден – Мърчево от км 0+000 до км 12+567 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

ОПУ-Пазарджик:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма въведени ограничения.

Ремонтни дейности:

Път III-842: Движението по път III-842 Голямо Белово – Белово от км 24+500 до км 26+040 се осъществява в двупосочно в една лента поради основен ремонт на водопроводна мрежа. Участъкът се регулира с пътни знаци. Срок до 30.04.2026 г.;

ОПУ-Перник:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-63: Движението по път II-63 Трън - Стрезимировци от км 56+030 до км 56+140 е ограничено в двете посоки поради изграждане на съоръжения при км 56+174. Движението се осъществява по временен обходен път. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 30 км/ч. Срок до 30.04.2026 г.;

Път ІІІ-637: Движението по път ІІІ-637 от Мрамор до разклон за Лева река е ограничено за МПС над 10 т.

Обходен маршрут: Вукан - Костуринци - Стайчовци - Вълча поляна - махала Пали лула – разклон за Лева река и обратно. Срок до 30.12.2026 г.;

Път ІІІ-6372: Движението по път III-6372 Долна Мелна - граница с област Кюстендил от км 18+000 до км 24+650 е ограничено за тежкотоварни автомобили над 3,5 т поради намалена носимоспособност на мостово съоръжение при км 22+065. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по общински път Пали лула - Лева река - път ІІІ-637 Докьовци - Пенкьовци - път III-6052 Враня стена - Калотинци - път III-623 Калотинци - Раянци - Трекляно - Дълга лука. Срок до 30.12.2026 г.;

Път III-6301: Движението по път III-6301 Филиповци - Велиново - Глоговица от км 0+000 до км 4+000 е ограничено за МПС над 3,5 т, поради пропадане на пътното платно при км 1+400. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път II-63 Филиповци - Трън - Глоговица - Велиново. Срок до 30.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път ІІІ-637: Движението по път III-637 Вукан - Пенкьовци при км 5+293 се осъществява двупосочно в лява лента в посока с. Пенкьовци, във връзка с въведена ВОБД за осигуряване на безопасно преминаване през мост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Водачите на МПС да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 30.12.2026 г.;

Път III-8114: Движението по път III-8114 Кошарево - Горна Секирна от км 13+850 до км 26+300 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Скоростта е ограничена до 30 км/ч. Срок до 30.12.2026 г.;

ОПУ-Плевен:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-301: Движението по път III-301 Козар Белене – Левски от км 1+750 до км 5+753 е ограничено за МПС общо тегло над 7 т.

Обходен маршрут: път III-303 Българене - Малчика - Аспарухово - Левски. Срок: целогодишно;

Път ІІІ-304: Движението по път III-304 Изгрев - Трънчовица - Бацова махала - Новачене - Дебово от км 4+000 до км 10+650 е ограничено за транзитното движение на МПС над 15 т.

Обходен маршрут: по път ІІ-34 Плевен - Никопол. Срок: целогодишно;

Път III-305: Движението по път III-305 Ясен - Дерманци от км 0+000 до км 25+000 се ограничава за МПС над 12 т в двете посоки. Движението на МПС до 12 т е ограничено само в посока Дерманци поради превантивен ремонт.

Обходен маршрут:

по направление Плевен – София: по път I-3 Плевен - Долни Дъбник - Телиш - Радомирци - Луковит - АМ „Хемус",

по направление София – Русе: движението от автомагистрала „Хемус" по пътен възел „Дерманци" се пропуска еднопосочно по път III-305 (I-3) - Крушовица - Садовец - граница Област Ловеч /п.в. „Дерманци"/. Срок до 01.05.2027 г.;

Път ІІІ-3004: Движението по път III-3004 Плевен - Долна Митрополия от км 0+000 до км 6+125 в района на с. Опанец е ограничено за транзитно движение на МПС над 3,5 т.

Обходен маршрут: по път І-3 Плевен – Ясен. Срок: целогодишно;

Път ІІІ-3005: Движението по път III-3005 Ясен - Търнене - Градина в района на с. Ясен от км 1+793 до км 4+223 е ограничено за движение на МПС над 3,5 т, осигурен е сигнализиран обходен маршрут. Срок: целогодишно.;

Път ІІІ-3005: Движението по път III-3005 Ясен - Търнене - Градина - Петърница - Бъркач - Беглеж в района на с. Беглеж от км 21+062 до км 27+123 е ограничено за МПС над 8 т.

Обходен маршрут: път ІІІ-3502 Брестовец - Горталово - Беглеж - Бежаново - Ъглен. Срок: целогодишно;

Ремонтни дейности: няма

ОПУ-Пловдив:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-35: Движението по път II-35 Троян – Кърнаре се ограничава за всички МПС-та, като ще има пропусквателен интервал от 30 мин. поради обрушване на скатове. Участъкът е сиганализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут за леки автомобили: проход „Шипка".

Обходен маршрут за тежкотоварни МПС-та над 12 т.: проход „Република". Срок до 20.05.2026 г.;

Път II-86: Движението по път с Асеновград - Нареченски бани е ограничено за МПС с височина над 4 м през тунелите.

Обходен маршрут: път III-866 Кричим - Девин. Срок: целогодишно;

Път ІІІ-607: Движението по път III-607 Калофер - Априлци от км 6+795 до км 36+000 е ограничено за всички МПС. Срок: целогодишно;

Път ІІІ-8604: Движението по път III-8604 Пловдив - Студенец - Косово в участъка от Бяла Черква до Косово от км 30+889 до км 41+499 е ограничено за всички МПС. Срок: целогодишно;

Път III-6062: Движението по път III-6062 Любен - Правище - Съединение - граница обл. Пазарджик се осъществява в една лента поради ремонтни дейности. Срок до 30.05.2026 г.;

Път III-8611: Движението по път III-8611 Белица - Планинско от км 13+500 до км 18+431 е ограничено за всички МПС. Срок: целогодишно;

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения.

ОПУ-Разград:

Временно са въведени следните ограничения за движение:

Път III-2004: Движението по път III-2004 Осенец – Благово от км 0+000 до км 12+172 е ограничено за всички МПС поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: път I-2 Осенец – Разград – път III-204 Разград – Благоево. Срок до 01.07.2026 г.

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения.

ОПУ-Русе:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-202: Движението по път III-202 Русе - Щръклево - Нисово - Кацелово при км 36+945 е ограничено за МПС над 10 т поради компрометирано експлоатационно състояние на мост до с. Кацелово при км 36+945 над р. Черни Лом. Едната лента е ограничена за движение и е въведен пропускателен режим по свободната лента за движение. Въведено е ограничение на скоростта до 40 км/ч. Срок до 31.03.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-2003: Движението по път Джулюница – Пиперково от км 3+800 до км 8+221 ремонтни дейности на асфалтовата настилка, отводнителни съоръжения, профилиране на пътни банкети, рязане на храсти. Участъка е сигнализиран временно с пътни знаци, при извършване на строително монтажни дейности. В определени работни участъци движението на МПС се осъществява в една лента с пропускателен режим. Ограничение на скоростта 40 км/ч. и забрана за изпреварване. Движението се регулира от сигналисти. Срок до 30.10.2027 г.;

Път III-2003: Движението по път Дряновец – Сеново - Глоджево от км 17 + 080 до км 26 + 423 се осъществява в една лента с пропускателен режим поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъка е сигнализиран временно с пътни знаци. Ограничение на скоростта 40 км/ч. и забрана за изпреварване. Движението се регулира от сигналисти. Срок до 30.11.2027 г.;

Път III-2302: Движението по път III-2302 Червена вода – Ветово – Сеново от км 30 + 879 до км 36 + 400 МПС се осъществява в една лента с пропускателен режим поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъка е сигнализиран с пътни знаци Ограничение на скоростта 40 км/ч. и забрана за изпреварване. Движението се регулира от сигналисти. Срок до 31.10.2027 г.;

Път III-501: Движението по път III-501 Иваново - Бяла от км 22+200 до км 52+610 се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.10.2026 г.;

Път III-5402: Движението по път Ценово - Обретеник от км 0+000 до км 15+632 се осъществява в една лента с пропускателен режим поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, отводнителни съоръжения, профилиране на пътни банкети, рязане на храсти. Ограничение на скоростта е до 50 км/ч. в населено място и 60 км/ч. извън населено място. Движението се регулира от сигналисти. Срок до 27.08.2026 г.;

ОПУ-Силистра:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма въведени ограничения;

Ремонтни дейности:

Път II-71: Движението по път II-71 Силистра - Добрич в участъка от км 17+088 до км 32+680 се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти и пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

Път III-215: Движението по път III-215 Силистра до Фериботна връзка се осъществява в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

Път III-216: Движението по път III-216 Ситово - Дулово в участъка от км 0+000 до км 30+400 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

Път III-235: Движението по път III-235 Окорш -- М.Преславец в участъка, от км 25+200 до км 35+095 се осъществява с повишено внимание, поради извършване на превантивен ремонт. Срок до 18.11.2027 г .;

Път III-2305: Движението по път III-2305 Зебил - Вълкан от км 10+000 до км 13+800 се осъществява в повишено внимание поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 18.11.2027 г.;

ОПУ-Сливен:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-53: Движението по път II-53 Елена - Ямбол от км 78+000 до км 87+300 е ограничено за МПС над 10 т поради недостатъчен габарит на пътя. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок целогодишно;

Път III-7006: Движението по път III-7006 Градец - Медвен в района на с. Медвен от км 9+645 до км 13+042 е ограничено за МПС над 12 т поради лошо експлоатационно състояние и намалена носимоспособност на мостово съоръжение на км 10+868. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Път ІІІ-7306: Движението по път ІІІ-7 Чубра - Пъдарево от км 19+100 до км 24+555 е ограничено за движение на МПС над 12 т поради ниска носимоспособност на настилката в участъка на област Бургас. Срок до 31.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-53: Движението в участъка Елена – Ямбол от км 87+320 до км 116+000 се осъществява с повишено внимание поради ремонт на пътна настилка. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.05.2026 г.;

ОПУ-Смолян:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-868: Движението по път ІІІ-868 Рудозем - Смолян от км 0+000 до км 22+012 е ограничено за движение на всички МПС поради ремонтни дейности.

Обходен маршрут: Смолян - Чокманово - Смилян - Рудозем и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2026 г.;

Път III-868: Движението по път III-868 Рудозем - Смолян от км 0+350 до км 19+000 е ограничено за МПС с ремаркета и полуремаркета поради основен ремонт.

Обходен маршрут: Смолян - Чокманово - Смилян - Рудозем и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.

Път ІІІ-8683: Движението по път ІІІ-8683 Арда - Горна Арда, от км 27+000 до км 29+500 е ограничено за МПС с маса над 10 т поради пропадане и стеснение на една от пътните ленти. Срок до 31.03.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път ІІ-86: Движението по път ІІ-86 Смолян - Средногорци от км 109+370 до км 109+570 (срутище при км 109+450 – разклон за с. Тикале), се регулира със светофарна уредба и скоростта е ограничена до 20 км/ч. Трафикът се осъществява в една пътна лента. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІ-86: Движението по път ІІ-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем, от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, се осъществява в една лента с изчакване. Движението се регулира от светофарни уредби и сигналисти. Срок до 31.05.2026 г.;

Път ІІІ-197: Движението по път ІІІ-197 Доспат - Борино - Грохотно - Девин от км 78+150 до км 78+500 в района на Тешел се извършва двупосочно в една лента поради разрушени насипи на откоса, паднали подпорни стени и изтекли насипи зад стени. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-197: Движението по път ІІІ-197 Доспат - Борино - Грохотно - Девин от км 85+900 до км 85+950 в района на Настан се извършва двупосочно в лявата лента на платното за движение поради изтекъл насип зад каменна подпорна стена и компрометирани фундаменти. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-863: Движението по път ІІІ-863 Баните - Стояново при км 38+900 се осъществява в една лента поради пропадане на водосток. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-864: Движението по път ІІІ-864 Пампорово - Стойките при км 6+200 се извършва двупосочно в една лента поради пропадане на част от пътното платно. Движение с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-866: Движението по път III-866 Смолян - Стойките от км 17+600 до км 20+100 се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км/ч. поради ремонтни дейности на пътната настилка. Участъкът се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-866: Движението по път ІІІ-866 Смолян - Девин при км 27+330 се извършва с повишено внимание поради възстановяване на компрометирана подпорна стена. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-866: Движението по път ІІІ-866 Девин - Кричим при км 50+400 се извършва с повишено внимание двупосочно в една лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-866: Движението по път III-866 Михалково - Кричим от км 79+425 до км 79+625 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности в банкета и укрепване на свлачище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-868: Движението по път ІІІ-868 Рудозем - Смолян при км 6+600 се извършва в лявата лента поради пропадане на банкета и част от дясната лента с дължина около 15 м. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-8652: Движението по път III-8652 Бял извор - Неделино се осъществява в лява лента поради пропадане на пътното платно. Участъкът е сигнализиран. Водачите да се движат с повишено внимание. Срок до 30.04.2026 г.

Път ІІІ-8683: Движението по път III-8683 Кошница - Могилица при км 18+000 се осъществява в една лента поради пропадане на пътното платно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движение с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 31.03.2026 г.;

ОПУ-София:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-81: Движението по път ІІ-81 Монтана – София през проход „Петрохан" е ограничено за автомобили над 12 т., както и тегленето на ремаркета и полуремаркета.

Обходен маршрут: Монтана – Враца – Ребърково – Своге и обратно. Срок до 30.03 2026 г.

Път ІІ-82: Движението по път II-82 Костенец - Самоков от км 0+000 до км 39+176 е ограничено за товарни МПС над 10 т в двете посоки. Срок до 30.03.2026 г.;

Път III-162: Движението по път III-162 Миланово - Горна Бела речка от км 0+000 до км 11+900 е ограничено за МПС над 12 т поради намален габарит на пътното тяло и във връзка с безопасността на движението. Срок до 31.03.2026 г.;

Път ІІІ-164: Движението по път III-164 Своге - Бучин проход от км 0+000 до км 19+200 се ограничава за всички МПС над 12 т поради укрепване на свлачище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: през ул. „Староселска". Срок до 30.03.2026 г.;

Път III-801: Във връзка с влошените експлоатационни характеристики на път III-801 Вакарел - Белица - Панагюрище и с цел осигуряване на безопасност на движението през есенно-зимния сезон 2025/2026 г. се ограничава движението на ППС с ремаркета и полуремаркета по път III 801 Вакарел - Белица - Панагюрище в участъка от км 0+000 до км 22+133. Срок до 30.04.2026 г.;

Път III-811: Движението по път III-811 Сливница - Гълъбовци - Гургулят - Ракита - граница ОПУ-Перник в участъка от км 8+360 до км 10+575 е ограничено за всички МПС. Пътният възел остава отворен в посока Опицвет/Богьовци и обръщане за достъп до гр. Сливница. Скоростта за движение в отворения участък е намалена до 30 км/ч. Срок до 02.03.2026 г.;

Път ІІІ-811: Движението по път III-811 Сливница - Гълъбовци в гр. Сливница от км 9+280 до км 11+215 е ограничено поради основен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: през общинската пътна мрежа на гр. Сливница. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-822: Движението по път III-822 Самоков - Ихтиман в участъка Самоков - Ново село от км 2+000 до км 12+630 е ограничено за МПС над 10 т поради ремонт на пътя.

Обходен маршрут: по АМ „Тракия" и път II-62 Самоков - Дупница. Срок 26.06.2026 г.;

Път III-822: Движението по път III-822 Самоков - Ихтиман от км 2+000 до км 12+630 се осъществява с повишено внимание поради влошени експлоатационни характеристики на пътното платно. Срок 26.06.2026 г.;

Път III-6004: Движението по път III-6004 Горна Малина - Смолско от км 2+900 до км 14+300 се ограничава за МПС над 12 т поради извършване на превантивен ремонт.

Обходен маршрут: път I-6 София - Горна Малина и път III-105 Нови хан - път I-6. Срок до 31.07.2026 г.;

Път ІІІ-8102: Движението по път III-8102 Чибаовци - Свидня от км 10+000 до км 16+750 е ограничено поради свлачища.

Обходен маршрут: път III-8102 Чибаовци – Понор – път II-81 Понор – Бучин проход – път III-164 Бучин проход – Свидня и обратно. Срок до 30.06.2026 г.;

Път ІІІ-8103: Движението по път ІІІ-8103 Цръклевци - Раяновци от км 0+000 до км 21+280 е ограничено за товарни МПС с обща маса над 12 т поради несъвместимост на пътната настилка с тежкотоварния трафик. Срок до 30.03.2026 г.;

Път III-8112: Движението по път III-8112 в участъка Сливница - Габер от км 0+000 докм 19+620 се осъществява с повишено внимание поради влошени експлоатационни характеристики на пътното платно. Срок до 30.03.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-16: Движението по път ІІ-16 Своге - Елисейна от км 23+527 до км 24+064 се осъществява в една лента поради укрепване на скален откос. Ограничена за преминаване е лентата в посока Своге, като движението се извършва в лентата в посока Елисейна. Срок 27.08.2026 г.;

Път II-16: Движението по път ІІ-16 Своге – Елисейна от км 41+574 до км 41+900 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности, като се регулира чрез светофарна уредба и ограничаване на скоростта до 40 км/час. Срок 20.03.2026 г.;

Път II-82: Движението по път II-82 Костенец – Самоков от км 1 до км 5 се осъществява поетапно и на участъци в една лента поради ремонт по асфалтовата настилка. Срок до 13.03.2026 г.;

Път III-811: Движението по път III-811 Сливница - Ракита в участъка от км 9+280 до км 26+930 се осъществява поетапно в една лента поради основен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-813: Движението по път III-813 Драгоман - Врабча от км 29+640 до км 51+000 се осъществява поетапно в една лента поради извършване на превантивен ремонт.. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 27.08.2026 г.;

Път III-822: Движението по път III-822 Самоков - Ихтиман в участъка от км 2+000 до км 12+630 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 26.06.2026 г.;

Път III-6004: Движението по път III-6004 Горна Малина - Смолско от км 0+000 до км 14+282 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.02.2027 г.

Път III-8132: Движението по път III-8132 Годеч - Бърля от км 2+750 до км 20+000 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.08.2026 г.;

ОПУ-Стара Загора:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-609: Движението по път Радунци - Кръстец от км 20+600 до км 23+500 е ограничено за МПС над 7 т поради влошено експлоатационно състояние. Срок до 30.03.2026 г.;

Път ІІІ-807: Движението по път III-807 Скобелево - Зетьово е ограничено за всички МПС поради аварирал мост над река Марица при км 7+600.

Обходни маршрути: път ІІ-66 Поповица - Плодовитово - Първомай - Скобелево. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-5005: Движението по път III-5005 връх Шипка - връх Бузлуджа от км 0+000 до км 9+600 e ограничено за МПС над 3,5 т целогодишно, поради влошено експлоатационно състояние. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-5005: Движението по път III-5005 връх Шипка - връх Бузлуджа от км 0+000 до км 9+600 e ограничено за всички МПС през зимния период. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-5031: Движението по път III-5031 Опан - Гълъбово от км 0+000 до км 18+300 е ограничено за МПС над 10 т. Срок целогодишно;

Обходни маршрут: път І-5 Стара Загора - Димитровград и път ІІІ-554 Раднево - Гълъбово.

Път III-5504: Движението по път III-5504 Мъдрец - Обручище - разклон за Гълъбово и Любеново от км 0+000 до км 14+848 е ограничено за МПС над 12 т с изключение на автобусите по редовните линии поради влошено състояние на пътен надлез при км 14+848. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път III-554 Любеново - Бели бряг - Раднево - път II-57 Раднево - Новоселец - път II-55 Новоселец - Радецки - Полски градец - Мъдрец - път III-5504 Мъдрец - Искрица - Медникарово и обратно. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-5504: Движението по път III-5504 Мъдрец - Искрица - Медникарово - Обручище от км 14+540 до км 15+020 при ж.п. надлез е ограничено за всички МПС поради влошено състояние.

Движението се осъществява по временен път в близост до ж.п. надлеза. Срок до 04.05.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-56: Движението по път II-56 Павел баня - Турия - Пловдив от км 19+300 до км 35+800 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.08.2026 г.;

Път II-66: Движението по път II-66 Стара Загора - Подслон от км 39+000 до км 58+000 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.10.2026 г.;

Път III-5504: Движението по път III-5504 Мъдрец - Искрица - Медникарово - Обручище от км 0+000 до км 15+700 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира със светофарна уредба. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 04.05.2026 г.;

ОПУ-Търговище:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-202: Движение в една лента по път III-202 граница Русе - Горско Абланово - Опака поради срутище при водосток на км 40+885. Срок 30.05.2026 г.;

Път III-4009: Движението на МПС над 10 т по път III-4009 Лиляк - Долна Кабда в участъка от км 15+240 до км 25+000 е ограничено поради разрушаване на асфалтова настилка. Срок 30.04.2026 г;.

Път III-4082: Движението по път III-4082 Капище - Банковец от км 0+000 до км 11+300 е ограничено за МПС над 7 т поради опасност от увреждане конструкцията на водостоци;

Обходен маршрут: Дъбравица - Орач - Пчелно - Капище и обратно. Срок до 30.04.2026 г.;

Път III-5102: Ограничено е движението за МПС над 12 т по път III-5102 Мировец - Буховци от км 0+000 до км 4+450 поради недостатъчен габарит на пътното платно. Срок до 01.12.2026 г.;

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения.

ОПУ-Хасково:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-76: Движението по път II-76 Княжево - Тополовград от км 17+430 до км 17+520 се осъществява с повишено внимание поради влошена пътна настилка на съоръжение. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-503: Движението по път III-503 Средец - Опан - Симеоновград от км 23+000 до км 29+570 е ограничено за всички МПС поради извършване на ремонтни дейности.

Обходен маршрут за автомобили с маса до 10 т: по път III-503 Средец - Опан - път III-5031 Венец – Разделна – Гълъбово - път III-554 Пясъчево – Калугерово - Симеоновград и обратно.

Обходен маршрут за автомобили с маса над 10 т: по път I-5 Средец - Тракия - Бял извор - Радиево - пътно кръстовище с път III-663 - път III-663 Брод - Златополе - Райново - Симеоновград и обратно. Срок до 30.06.2026 г.;

Път III-5009: Движението по път III-5009 Козлец - Бели пласт - Кърджали от км 0+000 до км 26+080 на територията на област Хасково и област Кърджали е въведена забрана за движение на моторни превозни средства предназначени за превоз на товари с технически допустима маса над 12 т. Срок до 31.12.2026 г.;

Път III-5509: Движението по път III-5509 Свиленград - Маточина в участъка от с. Райкова могила до с. Сладун от км 11+477 до км 28+075 е ограничено за всички МПС поради извършване на ремонтни дейности. Поради липса на друг достъп се пропускат живеещите в селата Щит, Пашово и Михалич. За всички останали е въведен обходен маршрут както следва:

Обходен маршрут: по път III-5509 Свиленград - Райкова могила - път HKV 1144 с. Мустрак - път III-5507 с. Студена - път HKV 1145 с. Сладун - път III-5509 с. Маточина и обратно. Срок до 30.06.2026 г.;

Път III-5509: Движението по път III-5509 Свиленград - Маточина в участъка от с. Сладун до с. Маточина от км 28+075 до км 36+600 е ограничено за всички МПС поради извършване на ремонтни дейности. Поради липса на друг достъп се пропускат живеещите в селата Варник и Маточина. Срок до 30.06.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-597: Движението по път III-597 Ивайловград – Любимец от км 0+000 до км 57+975 се осъществява двупосочно в една лента на определени места поради изграждане на кабелна линия. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.

Път III-806: Движението по път III-806 Хасково - Минерални бани от км 8+350 до км 21+000 се осъществява поетапно в една пътна лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта е ограничена до 50 км/ч. Срок до 30.06.2026 г.;

Път III-8007: Движението по път III-8007 Хасково – Симеоновград в участъците от км 0+715 до км 0+925 и от км 1+520 до км 1+730 се осъществява с повишено внимание поради извършване на хоризонтални сондажи за прокарване на кабелна електропроводна линия. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 60 км/ч. Срок до 08.03.2026 г.;

ОПУ-Шумен:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-731: Движението по път III-731 Радко Димитриево - Друмево e ограничено за товарни автомобили над 10 т поради свлачищни процеси.

Обходен маршрут: Шумен - Овчарово - Друмево. Срок до 02.12.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път ІІІ-207: Движението по път ІІІ-207 Калоян - Векилски - Кочмар от км 29+000 до км 35+900 се осъществява двупосочно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти и с пътни знаци. Срок до 24.06.2026 г.;

Път ІІІ-7003: Движението по път ІІІ-7003 Пристое - Каолиново - Шумен от км 0+000 до км 33+855 се осъществява поетапно двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтова настилка. Трафикът се регулира с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

Път ІІІ-7304: Движението по път ІІІ-7304 Риш – Върбица от км 0+000 до км 28+630 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

ОПУ-Ямбол:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-53: Движението по път II-53 в гр. Ямбол от км 145+315 до км 146+070 е ограничено поради ремонт на ж.п. надлез над линия „София-Бургас".

Обходен маршрут: кръстовище на път II-53 с път III-5303 - Обходен път Север на гр. Ямбол - ул. „Ямболен" - кръгово кръстовище с бул. „Димитър Благоев". Срок до 27.03.2026 г.;

Път III-7008: Движението по път III-7008 в участъка Голям манастир - Малък манастир от км 17+059 до км 18+123 се осъществява в една лента поради пропаднала настилка и пропаднал насип. Движението се регулира чрез пътни знаци. Срок до 30.06.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-536: Движението по път III-536 в участъка Ямбол - Роза от км 0+000 до км 3+000 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.04.2027 г.

Път III-536: Движението по път III-536 Ямбол - Ботево в участъка от км 6+790 до км 16+812 се осъществява на места двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от пътни знаци и светофарна уредба. Срок до 25.04.2027 г.;

Път III-5304: Движението по път III-5304 Ямбол - Окоп от км 0+000 до км 6+187 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и светофарна уредба. Срок до 25.04.2027 г.

Ситуационен център на Агенция „Пътна инфраструктура"