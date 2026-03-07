ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Желязната завеса и студената война станаха на 80 г...

На 7 март рожден ден имат

2800

Азис (Васил Боянов), фолкпевец

ДесиСлава, певица

Невена Андонова, сценарист и кинопродуцент

Иво Братанов, бивш тенисист, рекордьор в купа “Дейвис”

Любомира Бачева, бивша тенисистка

Руслан Вуцов, управител на “Пфое Агенция”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

