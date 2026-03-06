Още не е ясно как ще се изчисляват изравнителните сметки за парно, които се очакват скоро

Още не е ясно как ще се изчисляват изравнителните сметки за парно, които се очакват съвсем скоро.

Омбудсманът Велислава Делчева поиска от служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков данни ясно ли е каква формула ще се приеме за изчисляване на количеството енергия, отдадена от т.нар. сградна инсталация в сгради – етажна собственост, която е необходима за изготвяне на изравнителните сметки за парна, което трябва да започне през май, информира Mediapool.

"24 часа" първи предупреди още през януари, че се очаква хаос със сметки за парното, ако до 100 дни няма формула за сградната инсталация. Такава все още няма.

Този сезон сметките за парно и топла вода за всички клиенти на топлофикациите са на база на прогнозното потребление от миналата година, коригирано с коефициенти.

Заради решението на съда на ЕС, което отмени начина на пресмятане, парното се фактурира на прогнозно потребление от предишния сезон дори да има месечно отчитане.

Това е поредното писмо на омбудсмана по темата, след като предишният управленски екип на ресорното министерство не представи нова методика за изчисление на сградната инсталация, след като старата беше определена като незаконосъобразна от Върховния административен съд.

Делчева обосновява питането си са многобройни жалби от граждани, които сигнализират за липсата на действаща формула за изчисляване на този компонент в сметките за отопление.

През юли 2023 г. Върховният административен съд (ВАС) отмени като незаконен начина за определяне на дела на отдадената топлинна енергия в сградната инсталация. Отменена бе и разпоредбата, според която пломбиран радиатор, ако няма инсталиран топломер, се приравнява на отоплително тяло без уред за дялово разпределение, което дава право на топлинните счетоводители да му начисляват цена за пълна мощност, дори и да не е пускан. Това решение бе обжалвано от министъра на енергетиката, но съдът в началото на 2025 г. потвърди отмяната на формулата.

Предишният министър Жечо Станков предложи нова формула за разпределяне на 30 процента от постъпилата топлоенергия в сградата в сметките на всеки, а не да се избира между 20 и 40% или да се начислява от топлинния счетоводител. След обсъждане, че това ще ощети както потребителите, ползващи парно, така и тези с изключеви радиатори, имаше консенсус да се върне предишната формула, но отговаряща на законовите изисквания. Нова методика обаче така и не беше предложена.

Сега омбудсманът посочва, че правните последици от спряното изпълнение на досегашната формулата все още не са уредени. Ново заседание на ВАС по делото е насрочено за 28 април 2026 г., но отчетният период за потреблението на топлоенергия за сезон 2025-2026 г. приключва на 30 април 2026 г. След тази дата топлинните счетоводители следва да отчетат показанията на уредите в имотите на гражданите, да извършат дялово разпределение на топлинната енергия и да издадат годишните изравнителни сметки.

В писмото си Делчева припомня, че стойността на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, представлява съществена част от сметките на домакинствата през есенно-зимния сезон и в много случаи е причина за формирането на необяснимо високи задължения към топлофикационните дружества. Затова правилата и параметрите, които министърът определя в наредбата за топлоснабдяването от Закона за енергетиката, имат висока социална значимост, отбелязва общественият защитник.

Тя заявява още, че редът и начинът за определяне на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, трябва да гарантира точно, ясно, прозрачно и справедливо отчитане на индивидуалното потребление на топлинна енергия във всеки имот в сградите – етажна собственост.