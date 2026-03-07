ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слънчево време и слаб вятър ни очакват на 7 март

Слънчево време и слаб вятър ни очакват на 7 март

Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър СНИМКА: Pixabay

Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над планинските и източните райони с временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по ниски в Източна България, в София – около 15°.

По Черноморието ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 7° до 9°. Температурата на морската вода е 5°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 3°, съобщава НИМХ, цитиран от БТА.

