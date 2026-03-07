ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Интензивен е трафикът за камиони на изхода на "Капитан Андреево"

Интензивен е трафикът за камиони на изхода на "Капитан Андреево"

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове на границата с Турция ''Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция" в информация, публикувана на сайта, за трафика на българските ГКПП към 6:00 ч.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. През граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички останали гранични пунктове и преходи на границите с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния.

