Слънцето ще грее и на женския празник

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. На отделни места в низините и котловините видимостта ще бъде намалена. След полунощ от запад облачността ще се увеличава, предава БТА.

Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София – около 0°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

Утре ще преобладава слънчево време. След обяд над югозападните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 14°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 10°-11°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. На отделни места в Рила и Пирин ще превали слаб сняг. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около минус 1°.

През първите дни от новата седмица времето ще бъде предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има в понеделник.

Ще духа слаб източен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, максималните в понеделник ще бъдат между 9° и 14°, а във вторник – с 2-3 градуса по-високи. (НИМХ)