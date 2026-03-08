ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Честит рожден ден на Георги Банов

Времето София 
Слънчево ще бъде времето на 8 март

Очаква ни слънчево време. СНИМКА: 24 ЧАСА

Днес ще преобладава слънчево време. След обяд над югозападните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 14°.

По Черноморието ще е предимно слънчево с увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 10°-11°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, пише БТА. 

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. На отделни места в Рила и Пирин ще превали слаб сняг. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около минус 1°.

