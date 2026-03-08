ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лео Меси носи нов успех на "Интер Маями"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22427112 www.24chasa.bg

Интензивен е трафикът към Турция

1140
Интензивен трафик за изходящи товарни автомобили на "Капитан Андреево". СНИМКА: Архив

Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) на границата с Турция ''Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция" в информация, публикувана на сайта, за трафика на българските ГКПП към 8:00 ч.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. През граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички останали гранични пунктове и преходи на границите с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния.

Интензивен трафик за изходящи товарни автомобили на "Капитан Андреево". СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди