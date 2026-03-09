ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Соленки със сирене и коприва

Соленки със сирене и коприва

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

КОЙ ГОТВИ

“Пролетта е съвсем близо и зелените билки и тревички вече се показаха. Няма как да пропуснем полезната коприва - когато бланшираме листата за готвене, ползваме останалата вода за подхранване на косата”, пише ни Пепа Стоева. 

ПРОДУКТИ

250 мл топло прясно мляко, 2 с. л. захар, 20 г прясна мая, 1 ч. л. сол, 60 мл олио, 380-400 г брашно  и още около 100 г за разточване

За плънката:  300 г сирене, 200 г бланширана коприва, 1 яйце  и 1 белтък 

За намазване:  1 жълтък и 12 с. л. прясно мляко

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Омесваме всички продукти за тестото в купа, която завиваме с торбичка или стреч фолио и оставяме на топло да втасва - докато удвои обема си. 

Нарязваме на ситно бланшираната и добре изстискана от водата коприва. Смесваме я с яйцето и белтъка и натрошеното сирене. Разделяме готовото тесто на две части. Всяка от тях разточваме на правоъгълник и намазваме с половината част от плънката. 

Завиваме на стегнато руло.  Нарязваме напречно  на кръгове с дебелина около 1,5-2,2 см, които се нареждат в тава, застлана с хартия за печене, на по 1,5-2 см. едно от друго.  Намазваме с разбития жълтък с прясно мляко и оставяме за половин час да втасат отново. 

Печем в загрята  на 200 градуса фурна за 12-15 мин - до зачервяване. Изваждаме и охлаждаме на решетка. 

