На 9 март рожден ден имат

Армен Назарян, двукратен олимпийски и трикратен световен шампион, бивш старши треньор на националния отбор по класическа борба
Акад. Симо Лазаров, композитор и музикант
Д-р Иван Мартинов, завеждащ Отделението по инвазивна кардиология в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”
Д-р Анастасия Коруева, началник на АГ отделението в УМБАЛ “Здраве”, Пазарджик
Ива Екимова, пиар експерт
Капка Георгиева, журналистка
Никола Кицевски, журналист, директор на издателство “Просвета”
Петя Стойкова, сценограф
Саня Борисова, актриса
Фахрадин Фахрадинов, актьор
Руси Гочев, бивш футболист