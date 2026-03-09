ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започва изплащането на пенсиите

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22429788 www.24chasa.bg

На 9 март рожден ден имат

3372

Армен Назарян, двукратен олимпийски и трикратен световен шампион, бивш старши треньор на националния отбор по класическа борба

Акад. Симо Лазаров, композитор и музикант

Д-р Иван Мартинов, завеждащ Отделението по инвазивна кардиология в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Д-р Анастасия Коруева, началник на АГ отделението в УМБАЛ “Здраве”, Пазарджик

Ива Екимова, пиар експерт

Капка Георгиева, журналистка

Никола Кицевски, журналист, директор на издателство “Просвета”

Петя Стойкова, сценограф

Саня Борисова, актриса

Фахрадин Фахрадинов, актьор

Руси Гочев, бивш футболист

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди