На 9 март църквата почита Св. 40 мъченици Севастийски, вижте кои са имениците днес

Св. 40 мчци Севастийски. Св. мчк Исихий Доростолски

На 9 март Православната църква чества Св. Четиридесет мъченици от Севастия, загинали мъченически заради вярата си.

През 320 г. четиридесет войници от един полк не се подчинили на заповедите и не принесли жертва на езическите богове. Повикал ги градоначалникът, убеждавал ги да не правят това, да не излагат живота си, да се отрекат от християнството. Когато не го направили, затворили ги, мъчили ги. Накрая ги осъдили да стоят в ледена вода. Близо до тях имало басейн с топла минерална вода. За всеки, който се откаже или не удържи на студа, имало приготвени и вкусни ястия, и топла баня. Ала войниците издържали мъжки, един само се опитал тайно да стигне до топлия басейн, ала на самия му вход се строполил и умрял. През нощта стражите заспали, само един останал буден. Като погледнал към ледения басейн, той видял, че около главите на всички мръзнещи в него светели божествени венци. Втурнал се човекът към басейна, молил се на Господ и него да увенчае с такъв венец. И наистина, така станало. И над неговата глава светнал венец. На сутринта извадили измръзналите мъже, натоварили ги на една кола, изкарали ги извън града и там ги запалили.

Според друго предание божествените венци спасили храбреците от измръзване и на сутринта целият свят се зачудил, като ги видял живи. Мъчителите им, още по-яростни, изпочупили костите им и пак ги хвърлили в ледената вода, докато смъртта извае ореола им на мъченици и защитници на християнството. И прибави още един празник в църковния календар, който всяка година да припомня за своите четиридесет мъченици.

Представят великите мъченици по сюжета на житийния разказ - млади момчета, голи и мръзнещи, миг преди да влязат в ледената вода. Над тях в светъл, често розов полукръг (символ на небето) Христос благославя с двете си ръце.

В Библията числото 40 се среща като число на наказанието (потопът вали 40 дни и 40 нощи), но и на Божието благоволение. На планината Мойсей 40 дни и 40 нощи говори с Господа. В Новия завет числото се свързва с молитва, пост, разкаяние и надежди за живот и очистване от греха. Исус пости 40 дни в пустинята. Четиридесет дни след Възкресение се явява на своите ученици. Постът е също е 40 дни. Те не са дадени за наказание, а за опрощение и живот. Четиридесет дни трябват и на душите, за да се простят със земята и да потеглят по небесните пътища.

В народната памет това са четиридесет синове на един баща, които така и не склонили глава пред друговерците завоеватели. Или често се изобразяват като четиридесет малки деца, които евреите измъчвали и убили, за да накажат Исус.

Народният празник почита 9 март като ден на младостта, красотата и любовта. Ходи се на гости на младоженците, задомили се през годината, носят им се дарове. Който няма имен ден в църковния календар, може да си избере Свети четиридесет мъченици. И да почерпи за името си.

Празнуват: Вивиан, Вивиана, Младен