Слънце и облаци за кратко на 9 март

Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 12°. Такава е прогнозата за времето на НИМХ, цитирана от БТА.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но в сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен, по високите части – до силен, вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

Във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места в низините и по Черноморието ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Вятърът ще бъде от изток-североизток – слаб, в източните райони – до умерен. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 12° и 17°, по-ниски – по Черноморието.