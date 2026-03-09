Интензивен трафик на камиони на Капитан Андреево

Трафикът е интензивен на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) 'Капитан Андреево на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП). Информацията е към 6 ч сутринта, информира БТА.
Движението с Румъния е нормално на всички гранични преходи.
Нормално е движението и на граничните преходи с Гърция. През граничните преходи Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, напомнят от ГДГП.
През граничните преходи Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават преминават леки и товарни автомобили, както и автобуси.
На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове.
Движението е нормално и на всички гранични пунктове със Сърбия.