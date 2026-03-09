ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение от 5,1 по Рихтер в Турция

До 13 март временно се променя движението от 52 до 54 км на АМ „Струма“

До 13 март временно се променя движението от 52 до 54 км на АМ „Струма“ заради обрушване на скатове.

Временно ще бъде променена организацията на движение по автомагистрала (АМ) „Струма“ в участък на територията на област Кюстендил през следващата седмица заради дейности по обезопасяване на скатове, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), информира БТА.

От 9 до 13 март, в интервала от 8 до 17 ч, ще се извършва обрушване на скатове и поставяне на предпазна мрежа в отсечката между 52 и 54 километър на магистралата. Работите ще се изпълняват поетапно в двете платна, като временно ще бъде ограничавано навлизането в аварийната лента.

От пътната агенция призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, да следват поставената пътна сигнализация, да спазват необходимата дистанция и да избягват рискови изпреварвания.

Актуална информация за пътната обстановка и зимното поддържане на републиканската пътна мрежа може да бъде получена от интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и денонощно на телефон 0700 130 20, допълват от агенцията.

В периода между 2 и 10 февруари имаше временна организация на движението между 16 и 19 километър на магистрала „Струма“ в област Перник заради обрушване на откоси в участъка.

До 13 март временно се променя движението от 52 до 54 км на АМ „Струма“ заради обрушване на скатове.

