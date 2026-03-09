ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Добри условия за туризъм и ски в планините

Добри условия за туризъм и ски в планините днес СНИМКА: АРХИВ

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК), информира БТА.

Времето е ясно и тихо, със слаб до умерен вятър по високите части.

Много добри са условията за зимни спортове в ски зоните, посочиха още от ПСС.

Няма регистрирани инциденти с туристи за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен, по високите части – до силен, вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

