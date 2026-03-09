Кола аварира при км 8 от пътя Риш - Тушовица, движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението при км 8 на път ІІІ-7304 Риш- Тушовица се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал автомобил, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".