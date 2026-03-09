ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

0,3% инфлация отчете НСИ за февруари

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22433353 www.24chasa.bg

Кола аварира при км 8 от пътя Риш - Тушовица, движението е в една лента

1980

Движението при км 8 на път ІІІ-7304 Риш- Тушовица се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал автомобил, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди