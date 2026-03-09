Шофьори от градския транспорт блокираха Аспаруховия мост във Варна

Служители на общинското дружество "Градски транспорт" във Варна излязоха на протест с искане за по-високи възнаграждения и по-добри условия на труд. Акцията започна с автошествие, което премина през няколко основни булеварда на града и достигна до Аспарухов мост, където движението беше блокирано за близо час.

Колоната от автомобили тръгна от базата на дружеството на ул. „Тролейна" и премина през бул. „Христо Смирненски", улиците „Димитър Полянов", „Георги Пеячевич" и „Девня", преди да се насочи към моста. Малко след обяд едното платно беше временно затворено за движение, което доведе до сериозни затруднения в трафика. По-късно блокадата беше вдигната, а протестиращите се отправиха към сградата на Община Варна.

Недоволството е свързано основно с нивото на заплатите и недостига на кадри в сектора. По думите на протестиращи шофьори средното възнаграждение в градския транспорт във Варна е около 1150 евро, което според тях не отговаря на отговорността и натоварването на работата, особено в голям и динамичен град като Варна.

Те посочват и сериозно текучество на персонала, което допълнително натоварва оставащите служители.

Протестът не доведе до спиране на обществения транспорт, тъй като в него участваха предимно служители, които не са на смяна. Автобусите и тролейбусите се движиха по обичайното си делнично разписание.

Основното искане на работещите е осигуряване на средства за поне 5% увеличение на основните заплати със задна дата от 1 януари 2026 г. По предварителни разчети необходимият финансов ресурс е около 1,3 милиона евро.

Акцията беше организирана от Федерация на транспортните синдикати към КНСБ. На място присъства и вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов, който заяви, че протестът е предупредителен.

По думите му при последните промени в бюджетната политика са били увеличени възнагражденията в голяма част от публичния сектор, но работещите в градския транспорт, както и служители в други държавни предприятия, не са получили подобна корекция. Синдикатите настояват държавата да осигури средства за общините, за да бъде компенсирана тази разлика.

Според синдикалната организация темата вече е обсъждана с Министерство на финансите и с представители на управляващите. Засега има заявена готовност за диалог, но конкретно решение все още няма.

Ако исканията не бъдат чути, синдикатите предупреждават, че са възможни и по-мащабни протестни действия, включително сценарий, при който градът може да остане временно без обществен транспорт.