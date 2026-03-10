Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Червеното цвекло прави хубавия цвят
КОЙ ГОТВИ
“На пръв поглед може да ви заприлича на лютеница. Но всъщност е вкусна и пикантна зеленчукова разядка”, ни пише Виолета Василева.
ПРОДУКТИ
Количеството е по избор, но трябва зеленчуците да бъдат поравно:
червено цвекло
червен и зелен пипер
патладжан
тиквичка
моркови
За овкусяване - олио или зехтин, оцет или лимонов сок, сол, чесън, орехови ядки
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Почистваме и измиваме всички зеленчуци. Слагаме ги върху хартия за печене в предварително затоплена фурна на 180 градуса. Запичаме ги около 30-40 минути.
Нарязваме зеленчуците на малки парчета. Слагаме ги в блендер. Ако количеството е твърде голямо, ги смиламе на няколко пъти.
Овкусяваме с олио или зехтин, оцет или лимонов сок, сол, чесън и орехови ядки. Ако не разполагате с блендер, пасаторът ще свърши почти същата работа. Тъй като червеното цвекло оцветява твърде много, цветът на разядката е червен.