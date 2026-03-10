ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленчукова разядка

Зеленчукова разядка

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

Червеното цвекло прави хубавия цвят

КОЙ ГОТВИ 

“На пръв поглед може да ви заприлича на лютеница. Но всъщност е вкусна и пикантна зеленчукова разядка”, ни пише Виолета Василева.

ПРОДУКТИ 

Количеството е по избор, но трябва зеленчуците да бъдат поравно:

червено цвекло

червен и зелен пипер

патладжан

тиквичка

моркови

За овкусяване - олио или зехтин, оцет или лимонов сок, сол, чесън, орехови ядки

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Почистваме и измиваме всички зеленчуци. Слагаме ги върху хартия за печене в предварително затоплена фурна на 180 градуса. Запичаме ги около 30-40 минути.

Нарязваме зеленчуците на малки парчета. Слагаме ги в блендер. Ако количеството е твърде голямо, ги смиламе на няколко пъти.

Овкусяваме с олио или зехтин, оцет или лимонов сок, сол, чесън и орехови ядки. Ако не разполагате с блендер, пасаторът ще свърши почти същата работа. Тъй като червеното цвекло оцветява твърде много, цветът на разядката е червен.

