Предимно слънчево време с вятър ни очаква на 10 март

Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево Снимка: Pixabay

Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, в западните райони с разкъсана висока облачност. В часовете преди обяд на места в поречията, низините и по Черноморието ще има ниска слоеста облачност или мъгла, която в отделни райони ще се задържи по-дълго. Вятърът ще е от изток-североизток – слаб, в източните райони до умерен. Максимални температури – между 12° и 17°, по Черноморието – 8°-10°. В София - около 13°, предаде НИМХ, цитиран от БТА.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но в сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

В планините ще е слънчево, с разкъсана предимkо висока облачност над масивите от Западна България. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

