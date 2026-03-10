Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изхода на ГКПП Капитан Андреево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Капитан Андреево на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични преходи и пунктове е към 6 ч тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи.

Трафикът е нормален и на граничните преходи с Гърция. През преходите „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границата с Република Северна Македония и Република Сърбия.