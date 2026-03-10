ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Георги Рачев: До 19 градуса в четвъртък, време е за щъркелите

Климатологът проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV

Времето в България ще продължи да се затопля и се очаква в четвъртък температурите да стигнат 19 градуса. Време си е за щъркелите, каза климатологът проф. Георги Рачев в сутрешния блок на bTV.

На 20 март идва астрономическата пролет и ще има радост за девойките. Чака ни хубаво, но скучно време и ще носим облекла тип зелка, от които ще сваляме листенце по листенце.

Тези дни чакахме да мине циклон, но това не се случи. Да не се учудваме, че в София времето винаги е малко по-различно, това се дължи на мястото, където се намира.

До края на март ще има прекрасни условия за ски. Хубаво време за каране на кола, но не бързайте на пътя, ще стигнете, призова проф. Рачев.

