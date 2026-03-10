"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Много добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е слънчево и ясно, със слаби до умерени ветрове по най-високите части. Температурите са от минус 6 до минус 1 градуса по високите части.

Вчера от отряда на ПСС в Сандански са оказали помощ на един турист с травма на крака, информираха още от планинската служба, предаде БТА.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще е слънчево, с разкъсана предимно висока облачност над масивите от Западна България. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.