ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Недекларирани 16 тона зеленчуци установиха митнича...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22439015 www.24chasa.bg

Много добри са условията за туризъм в планините

2560
Много добри са условията за туризъм в планините днес. СНИМКА: АРХИВ

Много добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е слънчево и ясно, със слаби до умерени ветрове по най-високите части. Температурите са от минус 6 до минус 1 градуса по високите части.

Вчера от отряда на ПСС в Сандански са оказали помощ на един турист с травма на крака, информираха още от планинската служба, предаде БТА.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще е слънчево, с разкъсана предимно висока облачност над масивите от Западна България. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

 

Много добри са условията за туризъм в планините днес. СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди