Движението по АМ "Марица" от км 11 до км 12 ще е в една лента

Днес от 10 ч. до 17 ч. движението по АМ "Марица" /от км 11 до км 12/ ще се осъществява в една лента, поради почистване на свлачище. Временно се затваря активна и аварийна лента, като автомобилите ще преминават в изпреварващата лента. Водачите на МПС да се движат с повишено внимание и съобразена скорост съгласно създадената организация на движение. Трафикът е регулиран с временна сигнализация и пътни знаци.