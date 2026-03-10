Изминалият февруари, белязан от интензивни дъждове в Европа, е сред най-топлите в историята на наблюденията

Изминалият февруари, през който част от Европа беше засегната от изключително интензивни дъждове, е петият най-топъл в историята на наблюденията, предаде АФП, позовавайки се на Службата за климатични промени "Коперник" на Европейския съюз.

През февруари температурите на повърхността на земното кълбо са достигнали средно 13,26 градуса по Целзий или с 1,49 градуса по Целзий над стойностите от прединдустриалния период (1850-1900), преди масовото използване на въглища, нефт и газ да доведе до трайно затопляне на климата.

На европейския континент средните температури са били по-хладни, като миналият февруари се нарежда сред трите най-студени за последните 14 години, но са отчетени големи контрасти, пише БТА.

През февруари условията са били по-студени в Скандинавия и Финландия, балтийските страни и северозападната част на Русия в сравнение със средните стойности за периода 1991-2020 г., но са били по-топли в Западна и Южна Европа.

По отношение на температурата на повърхността на океаните февруари е бил вторият най-топъл месец, посочват от "Коперник" в месечния си бюлетин за климата.

В Арктика средната площ на морския лед е била с 5 процента под средната или третата най-малка, регистрирана за месец февруари. И тук обаче контрастите са били значителни, тъй като в Гренландско море той е достигнал най-голямата си месечна площ от 22 години.

Регионалните разлики отново са били съществени по отношение на хидроложките условия, като по-голямата част от Западна и Южна Европа е преживяла по-влажен от обичайното месец февруари. Франция, например, е била засегната от големи наводнения, докато останалата част от континента е останала по-суха.

Девет бури са донесли проливни дъждове и силни ветрове в Испания, Португалия и Мароко между 16 януари и 17 февруари, причинявайки смъртта на над 50 души. В изследване, публикувано в края на февруари, групата от учени World Weather Attribution (WWA) стигна до заключението, че изменението на климата е засилило тези дъждове.

"Екстремните събития от февруари 2026 г. подчертават нарастващите ефекти от климатичните промени и спешната необходимост от глобални действия за противодействие", казва Саманта Бърджис от службата "Коперник", цитирана в месечния бюлетин.

"Европа преживя силни температурни контрасти, докато изключителни атмосферни реки - тесни коридори от много влажен въздух, донесоха рекордни валежи и силни наводнения в Западна и Южна Европа", допълва Бърджис.