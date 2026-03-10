ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: През първите 2 месеца на годината вносът и из...

От 8 ч. на 11 март за едно денонощие спират движението в тунел "Железница"

Тунел "Железница"

Утре от 8 ч. за около 24 часа ще се ограничи движението в тунел „Железница" на АМ „Струма" за тестване и профилактика на системата за управление на съоръжението, съобщиха от АПИ.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

