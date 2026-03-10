ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 4,1 е регистрирано днес по...

Катастрофа при км 250 на пътя Ястребово – Средец, движението е в една лента

Снимка: СНИМКА: 24 часа

Временно движението при км 250 на път I-5 Ястребово – Средец се осъществява в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция

