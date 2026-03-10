Катастрофа при км 250 на пътя Ястребово – Средец, движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението при км 250 на път I-5 Ястребово – Средец се осъществява в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".