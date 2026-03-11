Бюрек с праз и сирене

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
“Предлагам рецепта за баница със сирене и праз, но го нарекох бюрек, тъй като е направен с турски кори”, ни пише Жана Стоянова.
ПРОДУКТИ
1 пакет кори за бюрек
3 яйца
400 г сирене
3 стръка праз
1 ч.ч. олио
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Задушаваме в малко мазнина нарязания праз и го оставяме да се охлади. Наронваме в него сиренето и добавяме разбитите яйца.
Намазваме тавата с олио и поставяме накъсана и надиплена 1 кора. Поръсваме с олио и част от плънката. Така редуваме надиплените кори и плънка. Най-отгоре намазваме с малко олио, смесено с част от разбитите яйца.
Печем в затоплена на 180 градуса фурна с вентилатор за около 45 минути. След изпичане изваждаме и покриваме бюрека с кърпа. Сервираме леко охладен.