Бюрек с праз и сирене

КОЙ ГОТВИ

“Предлагам рецепта за баница със сирене и праз, но го нарекох бюрек, тъй като е направен с турски кори”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ

1 пакет кори за бюрек

3 яйца

400 г сирене

3 стръка праз

1 ч.ч. олио

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Задушаваме в малко мазнина нарязания праз и го оставяме да се охлади. Наронваме в него сиренето и добавяме разбитите яйца.

Намазваме тавата с олио и поставяме накъсана и надиплена 1 кора. Поръсваме с олио и част от плънката. Така редуваме надиплените кори и плънка. Най-отгоре намазваме с малко олио, смесено с част от разбитите яйца.

Печем в затоплена на 180 градуса фурна с вентилатор за около 45 минути. След изпичане изваждаме и покриваме бюрека с кърпа. Сервираме леко охладен.