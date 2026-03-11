ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ирански лекар, който живее у нас: Хората там искат...

Бюрек с праз и сирене

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

КОЙ ГОТВИ 

 “Предлагам рецепта за баница със сирене и праз, но го нарекох бюрек, тъй като е направен с турски кори”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ 

1 пакет кори за бюрек

3 яйца

400 г сирене

3 стръка праз

1 ч.ч. олио 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 

Задушаваме в малко мазнина нарязания праз и го оставяме да се охлади. Наронваме в него сиренето и добавяме разбитите яйца.

Намазваме тавата с олио и поставяме накъсана и надиплена 1 кора. Поръсваме с олио и  част от плънката. Така редуваме надиплените кори и плънка. Най-отгоре намазваме с малко олио, смесено с част от разбитите яйца.

Печем в затоплена на 180 градуса фурна с вентилатор за около 45 минути. След изпичане изваждаме и покриваме бюрека с кърпа. Сервираме леко охладен.

