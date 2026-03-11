ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 11 март

Слънчево време и слаб вятър на 11 март

Днес ще бъде предимно слънчево Снимка: Pixabay

Днес над западните и централните райони от страната ще бъде предимно слънчево. Преди обяд в източните райони видимостта ще се подобри, а ниската облачност ще намалее. През деня и там ще преобладава слънчево време с по-значителна висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по Черноморието - между 8° и 11°, за София - около 15°.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. През повечето дневни часове ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Само над източните дялове на Стара планина, Странджа и Сакар ще има значителна висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, а по най-високите части – до умерен от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево. Значителна ниска облачност, на места и намалена видимост ще има сутрин в Източна България; условия за краткотрайни сутрешни мъгли ще има и по поречието на Дунав, както и на отделни места в низините и котловините. Вятърът в приземния слой ще е от изток-североизток – слаб, в източните райони до умерен. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 13° и 18°, по-ниски в източните райони - между 8° и 11°.

Днес ще бъде предимно слънчево Снимка: Pixabay

