Ирански лекар, който живее у нас: Хората там искат...

Затварят тунел „Железница“ на АМ „Струма“

Магистрала “Струма” СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

От 8 ч. за около 24 часа ще бъде затворен за движение тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Причините са тестване и профилактика на системата за управление на тунела, които трябва да се правят два пъти в годината.

Предвидено е движението да бъде пуснато отново в 8 ч. в четвъртък – 12 март.

По време на тестовете трафикът в двете посоки ще бъде пренасочван по обходен маршрут по път I-1 София - Кулата.

Пътуващите в посока Кулата ще се отклоняват по път I-1 при пътен възел „Благоевград Юг“ на АМ „Струма“, при км 97, а автомобилите, които се движат към София, ще се отклоняват по първокласния път при пътната връзка на км 104 на магистралата.

АПИ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, уточняват, че дейностите са необходими, за да бъде гарантирано безопасното пътуване в отсечката.

От Пътната агенция апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания.

Магистрала “Струма” СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

