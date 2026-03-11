Верижна катастрофа между три коли в Казанлъшко, движението е затруднено

Верижна катастрофа е станала на пътя Казанлък - село Овощник. Ударили са се три коли. Причината за инцидента е несъобразена скорост. Първият автомобил е намалил, когато в него се удря автомобила отзад, а в тях насрещно движещият се. Няма сериозно пострадали. Полиция регулира трафика в района на катастрофата, съобщава Нова тв.