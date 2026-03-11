Външно министерство обяви конкурс за 20 стажант-аташета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерство на външните работи обяви конкурс за 20 стажант-аташета. Целта е в българската дипломатическа служба да бъдат привлечени повече млади хора.

Конкурсът е насочен към образовани млади хора, които ще припознаят в дипломацията свое призвание и професионална кариера, и които желаят да отстояват интересите на страната ни зад граница и да участват активно в изпълнението на приоритетите на българската външна политика, пишат от министреството.

Крайният срок за подаване на заявления за участие в конкурса е 19 март 2026 г.