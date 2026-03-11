ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Актуализират електронната система за събиране на пътни такси през нощта на 17 и 18 март

Снимка: Pixabay

През нощта на 17 и 18 март ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

На 17 март (вторник), от 22:00 ч. до 02:00 ч., ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти.

На 18 март (сряда), от 22:00 ч. до 03:00 ч., ще продължи изпълнението на планираните дейности по актуализация на електронната система, като са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти и на винетки.

Актуализацията няма да повлияе при автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

За избягване на риска от затруднения при купуването на необходимите маршрутни карти и на винетки Националното тол управление (НТУ) препоръчва на шофьорите да планират своевременно предстоящото си пътуване и да ги купят предварително през деня.

НТУ се извинява на водачите за причиненото неудобство.

Снимка: Pixabay

