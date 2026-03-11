Технически проблем на два турски гранични пункта доведе до опашка пред "Капитан Андреево"

Технически проблем на два турски гранични пункта доведе до образуване на опашка от камиони на магистрала "Марица" пред граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево". Сривът е бил комуникационен и е засегнал работата на ГКПП "Капъкуле" и съпределния на ГКПП "Лесово" турски пункт "Хамзабейли", обясниха за БТА от пункт "Капитан Андреево".

Прекъсната е била обработката на трафика за повече от два часа. Към момента повредата е отстранена и работата на службите - възстановена, допълниха от "Капитан Андреево". Към 16:30 часа опашката от товарни автомобили на "Марица" е около 12 километра, посочиха в отговор на БТА от сектор "Пътна полиция" на Областната дирекция на МВР в Хасково.