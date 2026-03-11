ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„ОМВ Петром" се присъединява към проучването на бл...

Технически проблем на два турски гранични пункта доведе до опашка пред "Капитан Андреево"

2332
Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изхода на ГКПП „Капитан Андреево“ СНИМКА: Архив

Технически проблем на два турски гранични пункта доведе до образуване на опашка от камиони на магистрала "Марица" пред граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево". Сривът е бил комуникационен и е засегнал работата на ГКПП "Капъкуле" и съпределния на ГКПП "Лесово" турски пункт "Хамзабейли", обясниха за БТА от пункт "Капитан Андреево".

Прекъсната е била обработката на трафика за повече от два часа. Към момента повредата е отстранена и работата на службите - възстановена, допълниха от "Капитан Андреево". Към 16:30 часа опашката от товарни автомобили на "Марица" е около 12 километра, посочиха в отговор на БТА от сектор "Пътна полиция" на Областната дирекция на МВР в Хасково.

    

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изхода на ГКПП „Капитан Андреево“ СНИМКА: Архив

