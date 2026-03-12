Торта “Шахмат”

В крема се слагат орехи
КОЙ ГОТВИ
“Изпращам рецепта за много вкусна торта, спомен от детството. Приготвяха я нашите баби и майки”, ни пише Валя Михайлова.
ПРОДУКТИ
За блатовете:
5 яйца,
1 ч.ч. захар
1 и 1/2 ч.ч. брашно
1 пакетче бакпулвер
2 пакетчета ванилия
3 с.л. олио
2 с.л. какао
За крема:
1 л. прясно мляко
2 яйца
8 с.л. захар
6 с.л. брашно
60 г краве масло
2 пакетчета ванилия
200 г смлени орехови ядки
За сиропа:
150 г захар
250 мл вода
1 пакетче ванилия
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Разбиваме яйцата, захарта и ванилията с миксер. Добавяме олиото, след това пресятото брашно с бакпулвера. Разделяме сместа на две равни части. Към едната добавяме какаото и 2 с.л. хладка вода и разбъркваме.
Загряваме фурната на 170 градуса. Дъното на форма с подвижен ринг покриваме с хартия за печене. Изсипваме бялата смес. Слагаме блата да се пече за около 15 минути, после оставяме да изстине. По същия начин изпичаме и тъмния блат.
Изливаме водата в касерола със захарта и ванилията и щом заврят, ги махаме от котлона.
Наливаме 200 мл от студеното прясно мляко в подходящ съд и добавяме двете яйца и брашното. Разбъркваме до гладка смес. Останалите 800 мл мляко наливаме в тенджера и загряваме заедно със захарта и ванилията. Щом млякото заври, го отстраняваме от котлона и на тънка струйка при непрекъснато разбъркване добавяме яйчената смес.
Връщаме на котлона и варим до сгъстяване на крема. Изстиналите блатове изрязваме с остър нож и разменяме местата им, за да се редуват тъмен и светъл ринг. Сиропираме блата със сироп и намазваме с крем.
Слагаме и следващите блатове, които също сиропираме и намазваме с крем. Поръсваме със смелени орехови ядки.