Торта “Шахмат”

КОЙ ГОТВИ

“Изпращам рецепта за много вкусна торта, спомен от детството. Приготвяха я нашите баби и майки”, ни пише Валя Михайлова.

ПРОДУКТИ

За блатовете:

5 яйца,

1 ч.ч. захар



1 и 1/2 ч.ч. брашно

1 пакетче бакпулвер

2 пакетчета ванилия

3 с.л. олио

2 с.л. какао

За крема:

1 л. прясно мляко

2 яйца

8 с.л. захар

6 с.л. брашно

60 г краве масло

2 пакетчета ванилия

200 г смлени орехови ядки

За сиропа:

150 г захар

250 мл вода

1 пакетче ванилия Снимка: Личен архив

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Разбиваме яйцата, захарта и ванилията с миксер. Добавяме олиото, след това пресятото брашно с бакпулвера. Разделяме сместа на две равни части. Към едната добавяме какаото и 2 с.л. хладка вода и разбъркваме.

Загряваме фурната на 170 градуса. Дъното на форма с подвижен ринг покриваме с хартия за печене. Изсипваме бялата смес. Слагаме блата да се пече за около 15 минути, после оставяме да изстине. По същия начин изпичаме и тъмния блат. Снимка: Личен архив

Изливаме водата в касерола със захарта и ванилията и щом заврят, ги махаме от котлона.

Наливаме 200 мл от студеното прясно мляко в подходящ съд и добавяме двете яйца и брашното. Разбъркваме до гладка смес. Останалите 800 мл мляко наливаме в тенджера и загряваме заедно със захарта и ванилията. Щом млякото заври, го отстраняваме от котлона и на тънка струйка при непрекъснато разбъркване добавяме яйчената смес.

Връщаме на котлона и варим до сгъстяване на крема. Изстиналите блатове изрязваме с остър нож и разменяме местата им, за да се редуват тъмен и светъл ринг. Сиропираме блата със сироп и намазваме с крем.

Слагаме и следващите блатове, които също сиропираме и намазваме с крем. Поръсваме със смелени орехови ядки.