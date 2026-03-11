ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Катастрофа при км 15 на Северната скоростна тангента към "Люлин"

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Временно движението при км 15 на Северната скоростна тангента в посока "Люлин" се осъществява в изпреварващата лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция

