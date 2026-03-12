Предимно слънчево ще е на 12 март, ще духа ветрец

Днес ще е предимно слънчево. До обяд в източните райони видимостта ще се подобри, а ниската облачност временно ще намалее. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, по високи Черноморието – между 3° и 6°. Максималните температури ще са между 13° и 18°, по-ниски в източните райони. В София – минимална около минус 1°, максимална – около 15°.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. След обяд видимостта ще се подобри и облачността ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Над източните дялове на Стара планина, Странджа и Сакар преди обяд ще има значителна ниска облачност и на места видимостта ще е намалена. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА.