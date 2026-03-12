ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хасан Адемов: Кметове натискат хората на топъл обя...

Интензивен е трафикът на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ за товарни автомобили

2048
Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изхода на ГКПП „Капитан Андреево“ СНИМКА: Архив

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателен пунктове (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на сайта си. Информацията за движението по границите е към 6:00 часа, пише БТА.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Днес от 10:00 до 15:00 ч. ще бъде преустановено движението в двете посоки през Дунав мост при Русе поради ремонтни дейности на пътната настилка, по данни на АПИ.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.

 

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изхода на ГКПП „Капитан Андреево“ СНИМКА: Архив

